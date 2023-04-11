台北新潮點榕錦時光 文青商店進駐必試冠軍級咖啡

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去年9月在台北開幕的「榕錦時光生活園區」，是當地文青的最新潮點，原身是台灣最大規模監獄「台北刑務所」，一度改建成為獄政官員宿舍，2013年再由台北市民間團體提出重點規劃，經歷多番修復工程，終於成為結合

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欄名 : 旅事通

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