東升西降大變局 港成資金東來第一站 地產版 2023/04/11 分享： 分享： 近期美國及歐洲國家多間銀行接連出現融資困難甚至倒閉，世人擔心環球金融體系隨時爆發失序崩潰的危機，連串美歐金融機構相繼出現財困顯然絕非偶發事故，危機已迫使美聯儲局迅即公告暫緩繼續加息的決定。 不過，基於美 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 柯興捷 富山地產行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 通關後商廈租務看俏 疫後新生態漸現 2023/04/07 通關後商廈租務看俏 疫後新生態漸現 「去美元化」利人民幣 內房資產增魅力 2023/04/06 「去美元化」利人民幣 內房資產增魅力 樓市政策 與18.8年的置業夢 2023/04/05 樓市政策 與18.8年的置業夢 政府收回土地 計算補償金額須知 2023/04/04 政府收回土地 計算補償金額須知 一條彌敦道 見證零售業復常進展 2023/04/04 一條彌敦道 見證零售業復常進展 壓力 地產 港元 外資 石油輸出國組織 富山地產 柯興捷 豪宅 銀行 美元