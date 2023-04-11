東升西降大變局 港成資金東來第一站

近期美國及歐洲國家多間銀行接連出現融資困難甚至倒閉，世人擔心環球金融體系隨時爆發失序崩潰的危機，連串美歐金融機構相繼出現財困顯然絕非偶發事故，危機已迫使美聯儲局迅即公告暫緩繼續加息的決定。

不過，基於美

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