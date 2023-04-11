扭轉經濟壓力 需更直接刺激政策

去年以來，中國政府為支持經濟發展，在各方面都推出了一系列政策。擇要而言，針對市場主體的，主要是減稅降費；針對市場環境的，主要是放寬防疫措施，社會生活基本恢復常態；針對宏觀經濟的，主要是投資基建，包括新基建和老基建；針對金融環境的，主要是放鬆銀根，包括減息和降準；針對房地產業的，一方面是便利優質房企的融資，增強其融資能力，減輕其資金壓力，另一方面是支持剛性和改善性需求，降低民眾買房的按揭門檻，以增加對房地產的需求；針對科網平台和民營企業的，主要是表明政府的支持態度，並在業務發展上給以政策支持。

在這幾方面政策的作用下，中國經濟較之前有了一定好轉，今年1至3月，製造業採購經理指數（PMI）均回到擴張區間；綜合PMI也在擴張區持續走高，說明經濟復甦初見成效。不過，如果從工業看，1至2月工業增加值按年僅增2.4%，不盡如人意；由於歐美經濟放緩，進出口下跌的壓力也很大；物價方面，預計3月的通脹指數（CPI）可能將按月錄得下跌，反映生產者成本的生產者物價指數（PPI）也預計將錄得按月下跌，說明經濟熱度有降溫的可能；金融數據方面，雖然1至2月的廣義貨幣（M2）都保持較高按年增速，說明資金環境較為寬鬆，但更反映消費慾望的狹義貨幣（M1）按年增速卻顯著偏低，說明需求尚未大幅好轉。

現行政策潛力 難推動全面復甦

從幾方面數據看，中國經濟目前大致處於一種正在復甦、但復甦基礎不牢固、各方面數據冷熱不均的狀態。如果不加推動，經濟中的負面因素就可能滋長，危害經濟復甦。

草根調查和民眾的切身感受，也支持經濟處於冷熱不均的弱復甦狀態。就業困難是今年內地的普遍現象，各地都有應屆畢業生就業難的情況，即使是內地一流大學畢業，今年要找份合意的工作也是相當艱難，說明企業擴張乏力，微觀層面經濟前景難言樂觀；在賣地受阻的情況下，各地政府財政收入普遍不佳，公務員普遍有降薪壓力，很多經濟條件一般的地方政府，已經幾個月發不出工資，無力推動經濟增長。

雖然政府一再要求銀行加大對中小企業的貸款，支持經濟，但實際上可操作性成疑，因為今年中小企業的情況普遍不理想，外需大多定單萎縮，內需也面臨重重壓力，需求有限，企業經營困難，銀行出於風險考慮，自然不願意向中小企業貸款。如果政府堅持，銀行就只好進行技術處理，例如將原本是大型企業的貸款客戶，通過技術處理變成中小型企業，以滿足監管要求；另一種常用的技術手段，就是向來貸款的中小企業收取高額的保證金，最多可以收到100%，變相形成帳面上有向中小企貸款，實際上基本沒貸的糊弄遊戲。

銀行雖然願意向民眾進行個人消費貸款和按揭貸款等以支持消費，但由於民眾對經濟前景信心不足，不願意借錢消費，部分甚至提前還貸，導致消費和按揭貸款等都面臨需求不足的問題，銀行有錢無處貸，未能有效刺激消費擴張。

截至目前，政府擴張信貸的努力，實際主要體現在兩個方面，一是銀行集中向背景雄厚的國企、大型企業貸款因為風險低，銀行不賺錢也要貸；二是集中向國家批准的基建項目貸款，因為符合中央政策，同樣風險低。至於其他方面，考慮到各種風險，銀行就以觀望為主。

如果盤點一下各方面刺激政策實行到現在的成效，基建項目方面可以說效果明顯，科網平台有見底回升之勢，而房地產雖然全面好轉的迹象未見、但也大致已經見底；相對效果不佳的，主要是民眾的消費需求尚未顯著好轉，中小企業的經營依然困難。簡單總結，就是在一些重要的點上，政策刺激的效果不錯，但是在更廣泛的面上，情況尚未發生根本好轉，而現行政策的潛力，似已不足以推動經濟在更廣泛的層面上繼續好轉。

需求不足 鬆信貸難解缺錢問題

今年經濟中存在的問題千頭萬緒，但要說其中最有共識的，可能就是「沒錢」，或者用比較學術的說法就是「資產負債表衰退」。據研究者測算，近兩年中國資產市場的巨大波動，造成了大約30萬億人民幣的財產蒸發，這個損失對家庭財富的巨大破壞，可能是家庭普遍感覺「沒錢」的主要原因。

家庭「沒錢」、地方政府「沒錢」、中小企業「沒錢」，所謂「巧婦難為無米之炊」，「沒錢」自然啥都難辦，自然需求不足，自然導致經濟不易全面復甦。

金融系統放鬆信貸，本來一定程度可以解決「沒錢」問題，只要大家願意借、銀行願意貸，錢就有了，但是當前的情況又不那麼簡單：家庭和個人由於對經濟前景抱持謹慎態度，不願負債，銀行願意貸，他們也不願意借；中小企業則相反，它們經營困難、有借款的願望，但銀行考慮風險，又不願意貸給它們；地方政府現在要壓縮負債，清理隱形債務，政策上不支持它們繼續大舉負債。

所以，受制於當前的各種限制條件，銀行放鬆信貸實際上對真正缺錢的地方效用不大，無法解決困擾經濟的「沒錢」問題。

中央財政加力 振股樓助增收入

去年底舉行的中央經濟工作會議指出，「要把恢復和擴大消費擺在優先位置」、「多渠道增加城鄉居民收入」、「有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況」等，要求今年的首要工作就是擴大消費。

擴大消費就要解決錢的問題，中央指示要增加居民收入和解決房地產問題。解決房地產問題也屬於廣義上的增加居民收入，因為房地產的價格穩定了，就代表着家庭的主要財富穩定了，被房地產困境鎖住的資金就可能釋放，有利於居民的消費慾望恢復。

增加居民收入，無非是增加其直接收入和間接收入，在企業經營困難的環境下，企業可能未必有能力通過增加工資的手段，直接增加居民收入，因此如果要增加居民直接收入，可能需依賴財力更為充裕的中央財政；至於間接收入，對普通居民來說，可能主要包括投資收入，例如股市和樓市投資，因此搞好股市和樓市也是增加居民收入的重要途徑。

從已經過去的第一季情況看，單靠現行政策不易實現中央提出的「恢復和擴大消費」，如果要更好完成中央提出的發展目標，財力充裕的中央財政可能需要更大力度的直接投入。

▲ 作者認為，在間接收入方面，搞好股市和樓市也是增加居民收入的重要途徑。（中新社資料圖片）