Tesla前員工揭露 內部分享客戶車cam片

電動車近年大行其道，以Tesla更受車主熱捧。路透社日前引述多名前Tesla員工揭露，Tesla內部共享客戶汽車內置鏡頭的紀錄，當中不乏「高度侵入的影片和圖像」。

據路透社專題報道指，盡管Tesla向數

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