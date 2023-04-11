Tesla前員工揭露 內部分享客戶車cam片 行政人員版 2023/04/11 分享： 分享： 電動車近年大行其道，以Tesla更受車主熱捧。路透社日前引述多名前Tesla員工揭露，Tesla內部共享客戶汽車內置鏡頭的紀錄，當中不乏「高度侵入的影片和圖像」。 據路透社專題報道指，盡管Tesla向數 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google搜尋引擎 或整合AI聊天機械人 今日 Google搜尋引擎 或整合AI聊天機械人 初創推新平台 AI生成音頻廣告 2023/04/07 初創推新平台 AI生成音頻廣告 Joy-Con手掣飄移 歐英瑞士免費維修 2023/04/07 Joy-Con手掣飄移 歐英瑞士免費維修 華碩推遊戲掌機 挑戰Steam Deck 2023/04/05 華碩推遊戲掌機 挑戰Steam Deck MTR Lab夥數碼港 投資物流科技初創 2023/04/05 MTR Lab夥數碼港 投資物流科技初創 科技行業 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 電動車 鏡頭 商業