Google搜尋引擎 或整合AI聊天機械人 行政人員版 2023/04/11 分享： 分享： 人工智能聊天機械人ChatGPT的推出，引發科企大戰。繼Microsoft微軟將AI引入Bing，Google行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）在訪問時透露，有機會將AI引入Google的搜 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Tesla前員工揭露 內部分享客戶車cam片 今日 Tesla前員工揭露 內部分享客戶車cam片 初創推新平台 AI生成音頻廣告 2023/04/07 初創推新平台 AI生成音頻廣告 Joy-Con手掣飄移 歐英瑞士免費維修 2023/04/07 Joy-Con手掣飄移 歐英瑞士免費維修 華碩推遊戲掌機 挑戰Steam Deck 2023/04/05 華碩推遊戲掌機 挑戰Steam Deck MTR Lab夥數碼港 投資物流科技初創 2023/04/05 MTR Lab夥數碼港 投資物流科技初創 科技行業 科技硬件 科技軟件 創新科技及應用 人工智能 Google 機械人