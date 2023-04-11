復活節長假新地商場丁財旺 千萬獎賞迎消費券

一連幾日復活節長假結束，黛安聽聞，新地旗下多個商場都丁財兩旺，當中新城市廣場早前斥資$500萬打造嘅「LuLu豬x豬咪春日櫻花祭」節日布置，吸引唔少人去打卡，整體人流及商戶營業額均按年增20%。趁住消費券即將發放，新城市廣場同HomeSquare亦會聯手推出消費券獎賞，為顧客送上合共高達逾$15,000嘅商場購物禮券及商戶優惠券。例如即日至5月1日，顧客消費滿$3,000會送$800新城市廣場及HomeSquare禮券等，多買多送。想知更多優惠詳情可參考商場嘅fb。

另外，apm、wwwtc mall、大埔超級城、元朗廣場、柴灣新翠商場及新都廣場等，早前亦趁長假加碼送出優惠，喺4月5至10日短短6日，商場人流及生意均按月增30%。新鴻基地產代理執行董事馮秀炎話，全面通關兼即將發放電子消費券，令市民消費意慾升，長假期間部分商場商戶更見人龍。新地15大商場亦趁長假加碼推出$200萬嘅消費獎賞，累計總值$1,000萬嘅獎賞優惠，包括追加獎賞名額、針對旅客推出多重禮遇，仲有推出三重狂賞，消費愈高，愈有機會賺電子優惠券及額外積分，回贈高達200%，真係好吸引啊。

本文轉載自《晴報》

▲ 新城市廣場整體復活節人流及商戶營業額均按年增20%

▲ apm

▲ 元朗廣場