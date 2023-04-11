青年做義工儲分 可與官員議員交流 政治版 2023/04/11 分享： 分享： 如果你是一個年輕人，又想結識一下看似「遙不可及」的官員和議員，可以有甚麼途徑呢？原來，做義工就可以幫到你。 青年民建聯助擴人脈 話說，政府鼓勵年輕人多參加社區服務，青年民建聯就推出「青扶新希望」義工積分獎 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 關愛隊資助 小區「特殊情況」可提高 2023/04/07 關愛隊資助 小區「特殊情況」可提高 特首政策組請人 ChatGPT勝任？ 2023/04/06 特首政策組請人 ChatGPT勝任？ 全民國安教育日 李家超18區「大搞」 2023/04/05 全民國安教育日 李家超18區「大搞」 民建聯副主席 陳恒鑌葉傲冬擬競逐 2023/04/04 民建聯副主席 陳恒鑌葉傲冬擬競逐 出入境「黑碼」 料短期內取消無望 2023/04/03 出入境「黑碼」 料短期內取消無望 政治 民建聯 立法會 律政司 義工 保安局 鄧炳強 許正宇 財經事務及庫務局 麥美娟