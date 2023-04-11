青年做義工儲分 可與官員議員交流

如果你是一個年輕人，又想結識一下看似「遙不可及」的官員和議員，可以有甚麼途徑呢？原來，做義工就可以幫到你。

青年民建聯助擴人脈

話說，政府鼓勵年輕人多參加社區服務，青年民建聯就推出「青扶新希望」義工積分獎

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