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青年做義工儲分 可與官員議員交流

政治版 2023/04/11

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如果你是一個年輕人，又想結識一下看似「遙不可及」的官員和議員，可以有甚麼途徑呢？原來，做義工就可以幫到你。

青年民建聯助擴人脈

話說，政府鼓勵年輕人多參加社區服務，青年民建聯就推出「青扶新希望」義工積分獎

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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