塑料生命可永續  循環經濟塑來有份

提起「塑料」，你會聯想起甚麼？今年起膠袋徵費上調至一元？街上堆滿發泡膠箱？還是連鎖快餐店不再派發即棄塑膠餐具？潮流興「走塑」，但事實上塑料製品可提供獨有的功能及便利，難以完全被取代，問題在於如何用得其所、減少污染和浪費，以及是否有適當的循環回收再生的技術。近年，塑料行業在推動循環經濟轉型不遺餘力，材料及機械供應商不斷推出降解材料、回收再生技術及可持續解決方案，希望消費者繼續享受塑料獨有的優點，如輕身、耐用、可塑性高等，同時亦可實踐環保理念，在生活便利與永續生態之間找到平衡。

聯合國2022可持續發展目標報告指出，隨着城市化程度不斷提高，全球各國都在竭力解決日益加劇的城市固體廢棄問題。2021年有超過1,700 萬公噸的塑料進入海洋，佔海洋垃圾約85%。如不作出改變，預計到2040年，每年進入海洋的塑料將增加一至兩倍，威脅海洋生態。至於香港，根據2022年12月發表的香港固體廢物監察報告，塑料為香港第二大類的都市固體廢物。2021年，每日有2,331公噸的廢塑料棄置到堆填區，佔都市固體廢物的21%。

塑料行業作為循環經濟的重要持份者之一，不但加緊開發環保物料，例如利用粟米、甘蔗等可再生資源來製造生物塑料，而且在產品設計方面也考慮到新設計要便於回收和可再生，為實現循環經濟和可持續性發展作出貢獻。

從綫性經濟轉型至循環經濟

隨着全球環保意識的提高，發展循環經濟已是大勢所趨。長久以來，塑料行業都採用綫性經濟模式，即「取-用-棄」的方式發展。英國環境經濟學家David W. Pearce 和R. Kerry Turner在1989年提出新的經濟模式—循環經濟。

以塑料行業為例，循環經濟的目標在於減少塑料廢棄物，方法是採用「閉環」系統，形成「資源、產品、再生資源」的持續循環，對塑料進行生產、使用和再利用，避免塑料棄置到環境中。包裝行業作為塑料的主要應用，要在包裝中體現循環經濟，便需要創新的生產技術和材料，才能確保塑料產品可重複使用、可回收或可降解，以緩解塑料廢品問題。同時，企業也需要承擔責任，參與塑料包裝變革，確保棄置的物品能夠被收集、循環利用或降解，又或重新投入生產流程當中。

▲ CHINAPLAS 2023 特設多個響應循環再生的主題專區。

亞洲首屈一指的塑料橡膠工業展——CHINAPLAS 2023 國際橡塑展，將於2023年4月17至20日在深圳國際會展中心舉行。今屆展覽來到第35屆，滙聚3,900多家海內外優質展商，其中包括9個國家及地區展團，展覽面積達380,000平方米展示面積，以18大主題專區，展示前沿和創新的橡塑解決方案。順應循環經濟的趨勢，展內設有3個相關主題專區，包括「再生塑料專區」、「生物塑料專區」和「回收再生科技專區」，面積超過14,000平方米，埃瑞瑪、史太林格、埃威恩、陶朗、堅鋒、國龍、NatureWorks、百奧諾、睿安科技等200多家機械製造商和材料供應商，將展示最新的環保塑料材料和加工技術，讓企業找到全方位的可持續解決方案。

解鎖創意基因 打造回收再生產品

除了材料及機械外，觀眾還可看到更多用廢棄飲料瓶回收再生而成的時尚單品，包括絲巾、漁夫帽及背包等。展會同期將舉辦「設計X 創新」活動，設有創新設計廊及設計論壇，協助研發人員和品牌商打造環保智能、健康時尚、創新功能兼備的產品。創新設計廊展出與塑料及主題相關的優秀設計產品及材料樣版，涵蓋亞洲多地耳目一新的展品，激發設計產品的創意靈感！設計論壇將於展會第二及第三日（4月18至19日）邀請了日本米田充彥設計公司、台灣浩漢設計、科思創、沙特基礎工業、埃萬特及Materi'act等來自亞洲的設計大師、全球領先的塑料科技供應商及專家，暢談塑料科技如何成就產品創新與突破、分享產品設計的寶貴經驗和新趨勢。

▲ 「設計×創新」的創新設計廊，激發設計師的創意。

▲ 現場將展示各種達成減碳目標的先進工藝、設備和環保物料等。

中外交流循環經濟實戰經驗

根據歐洲生物塑料協會於2022年底發表的報告，展望全球生物塑料產能將從2022年的約223萬噸，攀升至2027年的約630萬噸，行業前景潛力廣闊。大部分生物塑料的生產集中於亞洲，市場佔有率約40%，2027年更可望擴大至60%。隨着愈來愈多國家加快可持續發展的步伐，全球生物塑料的產量預計持續大幅增長，為塑料產品製造商創造更多商機。

想聽聽業內人士分享循環經濟的實戰經驗？在CHINAPLAS 2023開幕前一天（4月16日），將於深圳舉行「塑料回收再生與循環經濟論壇暨展示會」。屆時，來自中外的政府官員、行業組織、品牌商、材料及機械供應商等，將圍繞塑料回收再生的國際趨勢及中國以至亞洲的政策導向，分享他們對相關政策和行業趨勢的看法，並探討領先地區的塑料回收分類經驗、再生利用創新思路與成果等，為業界清晰勾劃亞洲，乃至全球塑料回收再生產業的新格局與前景。

▲ 「塑料回收再生與循環經濟論壇暨展示會」分享塑料回收再生行業的國際趨勢。

此外，展會第二天至四天舉行的「應用研討薈」活動將聯合終端產業鏈品牌、企業、高等學院及科研機構，探討應用行業的發展趨勢與技術前瞻，當中的「共構願景-走向塑料循環：中歐循環經濟發展論壇」，將討論發展循環經濟對於解決塑料污染、實現碳中和的機遇與挑戰；還有「熱成型助力低碳環保綠色包裝」論壇，來自國內及海外著名專家學者、企業家們將聚焦環保綠色包裝主題，共同探索如何建設一個更符合國際化需求的熱成型產業生態鏈，推動塑料循環經濟。另有中國包裝聯合會包裝印刷專委會將舉辦「軟包裝綠色低碳可持續發展」會議，內容包括：揮發性有機化合物（VOCs）治理整體解決方案、環保黏合劑新產品發布、無溶劑複合新技術、環保油墨在軟包裝行業中的應用等。

▲ 「應用研討薈」以用戶行業角度, 探討應用塑料的發展趨勢及技術前瞻。

世界與中國再次聯繫起來！把握良機到深圳觀展！

中國已對海外遊客重新開放邊境，重啟內地與港澳人員往來，並恢復審發外國人各類赴華簽證（包括旅遊簽證）。CHINAPLAS 2023 國際橡塑展將是中國內地放寬旅遊限制後首個在中國舉行，亦是今年全球首個的大型橡塑行業盛會，從事橡塑相關應用行業的你，也把握良機到深圳觀展，面對面接觸中外供應商和商業夥伴，共拓疫後新商機。

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（特約）