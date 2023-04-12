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黃金兩小時

副刊版 2023/04/12

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哥倫比亞大學心理學博士Josh Davis寫了一本很棒的書，名叫《Two Awesome Hours》（每天最重要的兩小時）。每人每天最重要的兩小時都可能不同，有些人早上最高效率，有些人愈夜愈有靈感，哪兩小時最醒神就只有自己才知，換句話說：一、了解自己每天哪兩個小時做事最高效率；二、維護自己那黃金兩小時免受人打擾，都是自己的責任。

我的two awesome hours是在早上，那個時段最精神抖擻、最有靈感、最有意慾發揮生產力，因此，我會在那兩個鐘集中火力全情投入，把當天最重要而又必須完成的事項做好。但很多人會錯過自己每天最重要的兩小時，因為他們容許、有時甚至主動地令自己被干擾，例如：花在回覆電郵、信息、漫無目的地瀏覽社交媒體、處理家庭瑣碎雜務等，將自己最awesome的時段去處理瑣事，是浪費。

在每天最重要的兩小時，要懂得向內在的干擾（例如掃手機的心癮）say no之餘，更要有懂得向外在的干擾說不的智慧。有些人（如客戶、上司、同事、下屬）總會認為他人應該無時無刻、隨時隨地entertain their requests，但實際上，很多均屬濕碎事項，根本無急切性，這會助長他人日後隨時又可以打亂你的節奏。當然，毋須把局面弄得不愉快，其實有很多不失禮貌的回應，如：I am currently preoccupied with an important task, but I'd be delighted to set aside time to go over this with you next week／month（我正忙於處理重要事情，但很樂意下周／下月找個時間跟你討論）；Let's revisit this some other time when it becomes necessary（我們在必要時再談吧）。

要保護自己的節奏不受他人干擾，首先要懂得有智慧地打發他人。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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