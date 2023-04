哥倫比亞大學心理學博士Josh Davis寫了一本很棒的書,名叫《Two Awesome Hours》(每天最重要的兩小時)。每人每天最重要的兩小時都可能不同,有些人早上最高效率,有些人愈夜愈有靈感,哪兩小時最醒神就只有自己才知,換句話說:一、了解自己每天哪兩個小時做事最高效率;二、維護自己那黃金兩小時免受人打擾,都是自己的責任。

我的two awesome hours是在早上,那個時段最精神抖擻、最有靈感、最有意慾發揮生產力,因此,我會在那兩個鐘集中火力全情投入,把當天最重要而又必須完成的事項做好。但很多人會錯過自己每天最重要的兩小時,因為他們容許、有時甚至主動地令自己被干擾,例如:花在回覆電郵、信息、漫無目的地瀏覽社交媒體、處理家庭瑣碎雜務等,將自己最awesome的時段去處理瑣事,是浪費。

在每天最重要的兩小時,要懂得向內在的干擾(例如掃手機的心癮)say no之餘,更要有懂得向外在的干擾說不的智慧。有些人(如客戶、上司、同事、下屬)總會認為他人應該無時無刻、隨時隨地entertain their requests,但實際上,很多均屬濕碎事項,根本無急切性,這會助長他人日後隨時又可以打亂你的節奏。當然,毋須把局面弄得不愉快,其實有很多不失禮貌的回應,如:I am currently preoccupied with an important task, but I'd be delighted to set aside time to go over this with you next week/month(我正忙於處理重要事情,但很樂意下周/下月找個時間跟你討論);Let's revisit this some other time when it becomes necessary(我們在必要時再談吧)。

要保護自己的節奏不受他人干擾,首先要懂得有智慧地打發他人。