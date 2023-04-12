男女排尿問題大不同，若言下尿路症狀通常包括排尿不暢、尿出不全、漏尿失禁、尿液瀦留及排尿或行房疼痛等，男性患者更傾向發生排尿不暢及尿瀦留情況；女性更多患上小便疼痛炎症或漏尿狀況。本文將談及男性下尿路症狀及前列腺病問題。

兩性尿路結構不同，男性有較長的尿道及獨有前列腺結構。前列腺大小如合桃，功能分泌腺液，以組成精液，作精子游動前進媒介。由於尿道被前列腺包圍，若腺體腫大，容易進一步壓迫尿道，結果輕則小便受阻流速減緩，水柱分叉；重則尿流被塞而點滴流出，更甚小便瀦留膀胱腫脹難忍，並繼而引發膀胱及腎臟問題。

前列腺腫脹為中老年男性普遍現象，其原因多樣。這可以由於老化，前列腺壁失去彈性，結構取而代之纖維化或平滑肌攣縮，腺液分泌不暢，加諸內分泌改變，進一步促使腺體腫脹；或尿道細菌失衡，或致病原上侵尿道，感染前列腺，致急性炎症；或失治處理不當，日久演變慢性炎症，前列腺腫脹及纖維化。若身體素有糖尿病宿疾，更因微循環障礙，致普遍出現炎症現象，亦波及尿道及前列腺體致炎症，出現既是口渴多飲多小便，但下尿路容易有尿道發炎，或尿頻、夜尿、尿急等慢性下尿路疾病症狀。

現時要診斷前列腺疾患，最為簡單快捷方法為肛門指探，觸診判斷腺體表面粗滑、大小，及軟硬質地性質，或檢查尿速尿量等。此外，透過化驗前列腺分泌物及驗血PSA，進一步確定致病原及排除前列腺癌的可能性。

下尿路症狀的發展可算牽一髮影響整個泌尿系統，由前列腺正常病理的退化過程，至尿道感染等，或身體血糖代謝問題影響下，促使前列腺腫大及纖維化，影響尿流速度及排盡尿液能力。若問題不加處理，波及尿液上源，又可引致上周提及的膀胱過動症，使既是容易尿急難忍尿，又點滴難以排出兩難狀況。至於中醫如何處理排尿問題，將在往後分解。（二之一）