應對學齡人口減 須保學生享優質教育

香港出生人口不斷下跌，加上近年有不少學童隨父母移民，學齡人口持續下跌是不爭事實。立法會教育事務委員也於3月31日的會議討論相關議題，討論文件開宗明義指出，「香港的出生率由2016年起呈現下降趨勢，出生人數於2022年跌至紀錄新低……預計在香港居住的6歲學齡人口，將會由2023年的57,300名跌至2029年的50,000名」（見「立法會CB（4）220／2023（02）號文件」）；教育局局長蔡若蓮亦於會議中表示，學齡人口下跌是結構性問題，希望以「軟着陸」的方式應對，讓收生不足的學校合併、重置是方法之一，停辦學校也是方向之一。

倘殺校難免 須做好過渡安排

最近便有報道指，長洲有小學小一收生15人，未達開班綫的16人，因此獲教育局「派發零班」，意味殺校，引起教育界回響。我認為，在長遠應對學齡人口下跌的問題時，難免要作出痛苦的抉擇，停辦學校是其一；而若停辦已成定局，我認為教育局要做好所有過渡安排，特別是照顧學生及家長的情緒。

至於校長及老師，教育局大可考慮推出「肥雞餐」，讓他們自行選擇是否提早退休，而選擇繼續留在教育界的，教育局要做好人力配置，讓他們轉往其他學校任教，繼續作育英才。

而在這些學校完成歷史任務後，特區政府可以因應需要，調撥相關土地作其他用途，例如興建公共房屋、市政大樓、圖書館或其他公共設施，造福社會大眾。

再縮學生人數 不利整體發展

除了停辦學校，社會上有其他建議，本文逐一討論。

社會上一直有聲音提倡小班教學，這次也有意見認為，教育局應當趁學齡人口下跌這個契機，全面實施小班教學云云。然而，小班教學是一種教學模式，並不是解決學齡人口下跌問題的方法，不能本末倒置；再者，其實目前已有逾8成小學實施小班教學，比率正向9成推進，實施情況相當不俗。

小班教學指25人一班，而目前的小學開班綫是16人，已是平衡了資源運用及教學成效的適當比例；若再進一步縮減學生人數，學校規模太細，便會影響學校的社群運作，例如連組織一隊足球隊都「唔夠人」，反而不利學生與學校的整體發展。

寄宿拓內地生源 實施困難多

坊間亦有建議開闢內地生源，例如讓學校改為寄宿學校，吸引內地生來港寄宿就讀。我認為要實施這個方案將困難重重。

誠然，因為以前的社會需要，香港是有寄宿學校的，例如赤柱聖士提反書院、香港仔工業學校等等，但是這些學校都是本身有足夠的土地提供住宿設施，寄宿生可享校園及群體生活，這是全人教育的一部分。

相反，若只是急就章地在學校加建宿位，即是壓縮了學生原有的活動空間；若只是在學校附近租一些簡陋單位作為宿位，這更不是教育的本義。

而且，內地教育在國情教育、中文教育、紀律要求等各方面，均較香港嚴謹，內地教育部門未必會答應讓內地中小學生來港寄宿的要求。

此外，有教育界人士建議教育局以行政指令的方式，扣減甚至取消小學的小一「叩門位」，認為這樣便可幫助弱勢學校收生。

取消叩門位 勢惹家長反彈

我相信這建議會引起家長反彈，眾所周知，「叩門」是家長爭取子女入讀心儀小學的最後機會，有些家長是不入黃河心不死，有些則是因為子女不幸獲派差校或遠校，而謀求轉校，小學也是透過「叩門」這個最後階段來取錄優質學生；而即使沒有「叩門位」，弱勢學校是不是就能留住更多學生？這點值得商榷。

我希望教育局及教育界人士明白，教育的持份者不單是校長和老師，還有家長和學生，在考慮如何應對學齡人口下跌的問題時，不單只是「保學校」和「保教師」，還要保障家長的選擇權，以及學生獲得優質教育的機會。

▲ 在考慮如何應對學齡人口下跌的問題時，不單只要「保學校」和「保教師」，還要保障家長的選擇權，以及學生獲得優質教育的機會。（資料圖片）