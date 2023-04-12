國際資本避險 港應把握機遇

美國矽谷銀行等中小型銀行相繼出現擠提和倒閉，瑞信銀行陷入財務窘境、德意志銀行股價暴跌，歐美銀行業波動不斷，引發市場擔憂流動性壓力在全球金融體系蔓延。有2008年金融風暴作前車之鑑，各國政府和區域金融監管機構已經迅速介入，阻止危機進一步惡化。

歐美再現金融危機 監管改善成疑

就金融系統穩健性而言，香港理應不會受到波及。從風險主體來看，矽谷銀行破產的主因，在於內部資產配置管理和風險管控缺漏，銀行負債和資產管理表現未如理想，造成期限錯配和流動性風險，令潛在的利率風險高企；進入加息期，資產回報空間收窄，儲戶大量支取存款，令負債方同時受壓，最終不堪擠提倒閉。這反映出美國銀行的風險管理問題，銀行業的特質是銀行之間有着很多業務來往，很容易構成骨牌效應，令全球金融體系發生動盪，所以監管機構的首要任務是穩定市場，避免出現系統性風險。

事實上，2008年次按危機過後，全球金融監管標準就針對流動性管理方面進行過改革，提出流動性覆蓋比率和穩定資金淨額比率，確保銀行資金結構健全，有足夠韌性應對短期流動性壓力。現在事故重演，我們不禁要問：金融機構的風險管理改善，能否達到預期目標？

筆者認為，今次銀行倒閉事件連續發生，也與美聯儲量化寬鬆策略常態化不無關係。銀行似乎因此放下戒心，在投資決策可靠性及對大環境條件變化的敏銳度上，皆有所降低，才在利率急遽上升時，猝不及防地跌入困境。今次風波徹底解除後，監管機制和標準會否進一步改革，值得關注。

資本充足率或流動性 港具優勢

不過，針對矽谷銀行的困境，美國監管機構目前的主要應對措施，為儲戶「兜底」，提供存款保險和給予銀行流動性支持，也只能解燃眉之急，未來仍須在道德風險和穩定金融體系之間作出取捨。目前為止，銀行危機暫且平息，但從股債市場動盪來看，市場對全球金融環境不確定性的憂慮和恐慌情緒，仍然不斷累積，美聯儲日後或須付出更高昂代價對抗通脹，某程度上也算是為過去一年的加息政策，對宏觀環境造成的劇烈衝擊「找數」。

最後，筆者留意到，近期不斷有「國際資本已大規模由歐美外流至亞洲」的傳言冒出，雖然尚未有明確數據辨明真偽，但將其看作預測，也十分合乎市場趨向。有賴本港金管局多年的嚴密監管，無論是資本充足率還是流動性，香港均較區內競爭者優勝，加上完善的金融服務行業及地區整體安全性，若國際資本尋求避險，香港絕對是有力的承接者，本港金融業也可藉此契機，加速推動金融科技、綠色金融的發展。

在上月初的兩會上，國家宣布今年GDP增長目標為5%左右，雖是歷年新低，但配合提高消費能力和帶動民間投資的政策，筆者對國家經濟穩步復甦持樂觀態度，而中國經濟回暖，也能提振全球整體經濟和投資者信心。香港銀行業以往的核心業務之一，是銜接國內資本投資海外市場，隨着海外資本進入國內市場的需求大幅增加，香港作為全球最大的人民幣離岸中心，也要加快轉型，成為國家經濟內外循環的綜合樞紐，把握發展機遇。