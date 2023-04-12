俄降科技發展目標 18領域需重新修訂 行政人員版 2023/04/12 分享： 分享： 俄烏爆發戰爭後，一眾國際科企紛加入制裁俄羅斯，包括停止向俄羅斯出口尖端科技產品及技術。俄羅斯政府近日更因此下調2030年科技發展目標，一共有18個重點科技領域的目標需要重新修訂，甚至放棄了部分項目。 據 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google搜尋引擎 或整合AI聊天機械人 2023/04/11 Google搜尋引擎 或整合AI聊天機械人 Tesla前員工揭露 內部分享客戶車cam片 2023/04/11 Tesla前員工揭露 內部分享客戶車cam片 初創推新平台 AI生成音頻廣告 2023/04/07 初創推新平台 AI生成音頻廣告 Joy-Con手掣飄移 歐英瑞士免費維修 2023/04/07 Joy-Con手掣飄移 歐英瑞士免費維修 華碩推遊戲掌機 挑戰Steam Deck 2023/04/05 華碩推遊戲掌機 挑戰Steam Deck 俄羅斯 制裁 科技產品