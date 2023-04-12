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俄降科技發展目標 18領域需重新修訂

行政人員版 2023/04/12

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俄烏爆發戰爭後，一眾國際科企紛加入制裁俄羅斯，包括停止向俄羅斯出口尖端科技產品及技術。俄羅斯政府近日更因此下調2030年科技發展目標，一共有18個重點科技領域的目標需要重新修訂，甚至放棄了部分項目。

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欄名 : 科技新知

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俄羅斯 制裁 科技產品

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