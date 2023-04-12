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荷里活廣場 購物JETSO賞 派$200萬優惠券 逾50%回贈

行政人員版 04:00 2023/04/12

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新一期消費券即將到手，黛安收到風，荷里活廣場本周五（14日）至5月14日將推出「購物JETSO賞」，大派超過$200萬商戶優惠券。顧客喺活動期間，逢星期四至日及公眾假期，即日喺場內以電子貨幣消費滿$1,500或以上，即可換領高達$800指定商戶優惠券組合，變相為手上嘅消費券增值超過50%。每套優惠券組合包含2張即買即用嘅$50指定商戶現金券，及隨機發放總值$700嘅指定商戶優惠券。每人每日可換領「購物JETSO賞」獎賞1次，推廣期內，每人最多可換領多達20次獎賞。

即買即用嘅$50指定商戶現金券，包括TASTE、萬寧、屈臣氏、The Body Shop、THERMOS、馬拉松、億世家、A-1 Bakery、La Famille等人氣商戶，商場喺唔同階段將發放唔同組合嘅現金券及優惠券，每日數量有限，先到先得。

另外，荷里活廣場更推出兩大VIC會員尊享嘅獨家獎賞。由即日至4月30日，VIC會員喺場內指定「服飾」或「保健／美容／藥房」商戶以電子貨幣消費滿$200或以上，即可賺取「Fashion & Beauty Double賞」嘅2倍VIC會員積分；另外，於4月至6月嘅「最高消費購物賞」，首3名累積最高消費金額（不少於$50,000）嘅VIC會員，更可以分別獲得Joy & Peace $5,000現金券、LEVI'S $4,500現金券及Skechers $4,000現金券呀！

本文轉載自《晴報

買$1,500即賞$800指定商戶優惠券組合

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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