「百樣玲瓏」展覽於香港故宮文化博物館揭幕　周五起開放參觀　探索卡地亞典藏背後的女性與藝術價值

▲ 一眾主禮嘉賓聚首香港故宮文化博物館，為「百樣玲瓏——卡地亞與女性」展覽進行揭幕剪綵儀式。

全球首個聚焦女性在卡地亞發展史上的獨特地位與影響為主題的大型展覽「百樣玲瓏—卡地亞與女性」在昨日（4月11日）於香港故宮文化博物館揭幕，展出從19世紀至今約300件藝術珍品及文獻，不少展品是來自「卡地亞典藏」，每件展品皆彌足珍貴，更有意思的是展品背後的女性與珠寶之間的動人故事，以及呈現出中國及世界各地的藝術對卡地亞珠寶在設計風格、圖案、選材與工藝方面的啟發，讓人看得到藝術品的真正「價值」。展覽由4月14日至8月14日開放予公眾參觀，鍾愛珠寶、藝術文化的你，豈能錯過！

在展覽開幕典禮當日，法國駐港澳總領事杜麗緹、西九文化區管理局董事局主席唐英年、香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀、故宮博物院副院長王躍工、香港故宮文化博物館館長吳志華博士、卡地亞形象、風格及傳承總監皮埃爾 • 雷納諾（Pierre Rainero），以及卡地亞北亞洲區域行政總裁陸慧全擔任主禮嘉賓，一同見證這次藝術盛事展開。

▲ (右起) 香港故宮文化博物館副館長（研究策展及節目）王伊悠、香港故宮文化博物館館長吳志華博士、卡地亞形象、風格及傳承總監皮埃爾 • 雷納諾(Pierre Rainero)

改寫珠寶對女性的意義

今次展覽的焦點之一，是帶領觀眾穿梭逾百年歷史，探索從古至今女性審美觀和生活方式的變化。卡地亞全球總裁兼首席執行官思禮樂（Cyrille Vigneron）表示「百樣玲瓏」展覽可讓大家全面了解女性，以至了解人類的本質、狀態和夢想。「女性是卡地亞的一大特質。這並非意味著卡地亞只局限於為女性而創作，也並非意味著世家對女性或男性秉持著守舊觀念。無論是大膽、堅强、勇氣，還是細膩、敏銳，卡地亞對不同品格與個性均予以欣賞和重視。」展覽中的「女性新姿：打破傳統」單元，正好展示出卡地亞珠寶設計在女性解放潮流的背景下創作的新風格珠寶，並讓我們認識到徹底改變了現代和當代珠寶、卡地亞首位女性創意總監貞 • 杜桑的故事。她在1949年設計的美洲豹夾式胸針，至今仍為珠寶界的佳話。她透過珠寶設計鼓勵女性追求勇敢堅定和獨立自由的新態度，以及支持女性爭取權益。她更精彩的事蹟，留待大家在觀展時深入細味吧！

▲ 展覽其中一個單元展示了19世紀卡地亞發展初期，王室及貴族女性在當中擔當著什麼重要角色。

體現東西方文化的融和

展覽其他三個單元，包括「王室與貴族女性：優雅與名望」展示王室及貴族女性在19世紀卡地亞發展初期所扮演的重要角色；「非凡女性：璀璨新傳奇」展出來自多位中外傑出女性的珍藏，訴說摩納哥王妃嘉麗絲 • 姬莉、著名演員伊莉莎白 • 泰萊、劉嘉玲與林青霞，以及企業家何超瓊等女士與卡地亞珠寶之間的密切關係；「好奇尚異：跨文化靈感」探索中國和世界藝術如何激發卡地亞的創作靈感，當中數件珍品更體現出中國美學對環球女性生活方式和時尚的深遠影響。例如1928年問世的中國風格化妝盒，是卡地亞於依照路易 • 卡地亞伉儷收藏的一件清代康熙五彩庭院仕女圖瓷盤製作的，選用了珊瑚、藍寶石、綠松石、縞瑪瑙、東陵玉、祖母綠、黑色琺瑯等多種珍貴寶石鑲嵌而成，體現了中國美學與西方工藝的完美融和。1934年卡地亞為美國零售商伍爾沃斯百貨繼承人、時尚界名媛芭芭拉 • 赫頓的婚禮特別訂製的翡翠頸鏈，以滿綠翡翠拼湊鑽石和紅寶石，印證了中國寶石文化對卡地亞珠寶創作的啟發。

▲ 印度風格頸鏈 / 卡地亞巴黎， 1936年製作，1963 年改款 / 鉑金、白金、鑽石、藍寶石、祖母綠、紅寶石 / 來源：黛絲 • 法羅斯（1890-1962年），勝家衣車公司繼承人。

▲ 美洲豹夾式胸針 / 卡地亞巴黎，1949年 / 鉑金、白金、鑽石、藍寶石 / 來源：溫莎公爵夫人（1896–1986年）

投入珠寶以外的女性世界觀

「百樣玲瓏」展覽是香港故宮文化博物館開幕後推出的第三個特別展覽，卡地亞典藏團隊遠道而來在展覽場地開箱並安裝多件珍稀的珠寶藝術展品，以最佳方式展示於觀眾眼前。

若看罷展覽仍意猶未盡，可參與博物館為配合展覽而推出的多元教育活動，例如香港故宮講座系列，博物館及國際專家將會分享他們對卡地亞的最新研究，以及中國美學如何影響女性的生活方式和全球時尚；香港管弦樂團及香港中樂團於4月和6月在博物館演講廳舉行兩場特別音樂表演，以表揚女性的藝術成就；專題電影放映，題材關於創意產業領域中的傑出女性──包括電影導演、粵劇表演者和小說家的紀錄片；5月將會推出珠寶製作工作坊。這一系列文化活動，讓你與香港故宮文化博物館及卡地亞同行感受中西文化藝術的融匯。

▲ 走進「百樣玲瓏」展覽，可浸沉式融入展品，感受古今女性與卡地亞珠寶之間的迷人氣場。

(特約)