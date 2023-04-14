生產智能化 邁向工業4.0時代

上月，政府宣布香港持續了3年的防疫措施正式告一段落，各行各業正重回正軌。這3年間，全球經濟遭受重創，市場需求下降，影響了香港製造業的生產和銷售。此外，疫情也使得許多工廠和生產綫關閉或停工，導致生產和供應鏈中斷，對香港製造業的生產和供應鏈造成了巨大的壓力。

為應對疫情帶來的變化，許多企業把數據應用於生產和營運管理中，以提高效率和降低成本，亦有企業採用遠程監控和控制系統，在減少人員聚集和接觸的同時，也能保持生產綫穩定運行。加上近年內地勞動成本不斷上漲，面對全球化的競爭壓力，中低端行業逐漸轉移到東南亞發展，促使中港企業加快推動工業自動化，從而提升產能及產品質素。可以預期，香港的工業將繼續加強其數字化和智能化的轉型，在經濟復甦之時，積極抓緊新的市場機會，調整生產計劃以適應市場需求的新變化。



製造業與工業4.0接軌



塑膠工業是香港其中一個重要的製造業，應用涵蓋日常用品、電子產品、汽車和航空工業等。為保持市場競爭力，相關企業也積極推動製造業自動化，例如導入自動化生產綫，以減少人力成本和提高生產效率和品質。

自動化生產綫可以使用機械人和自動化設備，自動完成產品生產和裝配工作，並在生產過程中，利用感應器和監控系統檢測產品質量，從而加強品質控制。此外，透過數據分析和預測維護技術，生產企業監測設備的運作狀況，預測故障發生的時間，從而進行預防性維護，減少機器故障，提高生產效率和減少生產成本。

另一方面，3D打印技術在製造業的應用也愈來愈廣泛，幫助塑膠製造企業快速生產高質量的產品。3D打印技術可以通過數據建模和設計，將設計文件轉換為實體產品。同時，還可以幫助企業實現自定義生產和小批量生產，減少庫存和成本。



率先一覽智能製造解決方案



CHINAPLAS 2023國際橡塑展，將於2023年4月17至20日在深圳國際會展中心舉行。今屆展覽來到第35屆，雲集3,900多家世界各地優質展商，其中包括9個國家及地區展團，展覽面積達380,000平方米展示面積，以18大主題專區，展示前沿和創新的橡塑解決方案。在今屆展會的「注塑成型及智能製造專區」，展會上不僅可以找到西門子、科控、貝加萊、畢孚、包米勒等國際知名品牌和市場巨頭，還有眾多領先的中國供應商，如匯川、海天、震雄、伊之密等，在專區內全方位展示各種先進的自動化和機械技術，幫助買家打造智能生產綫的進程，實現更高效率的連續化生產、過程監控、能源消耗及品質管理，長遠增加企業的競爭力。

除了智能製造，3D打印亦是促進技術進步的關鍵動力。CHINAPLAS 2023今年設置的「3D技術專區」，觀眾可接觸到來自伊之密、鉑力特、中望、漢邦、德科等解決方案供應商的3D打印新材料、技術和硬體，配合塑膠工業走向數碼化的發展趨勢。

CHINAPLAS 2023主辦單位為了向觀眾推廣3D打印技術及傳遞可持續發展理念，今年首次與青年藝術家袁隆合作，聯同全球產業鏈上下游企業、組織機構和院校，特別製作和展出藝術裝置——可持續共鳴體。活動收集了超過1,500名行業人士的語音信息，再通過可持續材料及3D打印技術、參數化設計，將語音信息製作成一片片「聲音單元」，把無形之聲波構建出一個集可持續材料、3D打印、科技和藝術為一體的共創型藝術作品，以傳遞可持續發展理念。

▲ CHINAPLAS 2023首次展示「可持續共鳴體」藝術裝置。

香港製造日趨智能化



香港作為國際都會，政府及企業自然跟隨全球大趨勢，鼓勵「再工業化」，向工業4.0邁步。創新科技及工業局局長孫東稱「政府推動再工業化不會走傳統製造業的舊路」，目標是發展以人工智能、物聯網、創新材料和智能生產工序等為基礎的高端製造業，促進本地經濟多元化發展，以創新科技賦能傳統工業，長遠提升競爭力。為配合「再工業化」方向，位於將軍澳創新園的先進製造業中心於去年開幕，更是亞洲首個融合自動化及智慧物流方案的生產中心。有生產基地設於大灣區的港資玩具企業和壓鑄廠，已在工業4.0階梯拾級而上，率先取得由德國「弗勞恩霍夫生產技術研究所」（Fraunhofer IPT）和香港生產力促進局頒發的工業4.0 1i成熟度等級認可。

以本地塑料行業為例，代表香港主要塑膠機械製造商的香港塑膠機械協會，今年亦再次參展CHINAPLAS 2023，展示香港智能製造市場的發展潛力。展館內會展出一組智能化注塑成型示範生產綫，生產綫以物聯網（IoT）把不同生產商的機器數據收集起來，即使在不同位置的各種注塑機，都可以透過統一系統進行實時數據分析，從而提高生產效率。

▲ 香港代表將於CHINAPLAS 2023展出的智能化注塑成型示範生產綫。

CHINAPLAS 2023聯同香港工業總會轄下香港模具協會（HKMDC），於展會第三日（4月19日）舉辦「模塑賦能優質產品技術論壇」。多家模塑行業的領航企業，將為現場觀眾分享橡塑業創新科技，展現終端塑膠製品的需求如何通過模具技術來實現。當中香港生產力促進局將聚焦塑料及模具業邁向世界級智能製造策略與方案，另有東江模具代表屆時會分享最新注塑工藝工業4.0案例，有助增強企業對數碼轉型的信心。

http://adsale.hk/5GxG8D

今年全球首個大型橡塑行業盛會！把握良機到深圳觀展！



CHINAPLAS 2023 國際橡塑展將是中國內地放寬旅遊限制後首個在中國舉行的世界級橡塑工業展覽會。展會已蓄勢待發，準備迎接五湖四海的全球觀眾。從事橡塑相關應用行業的你，也應把握良機親臨深圳觀展，面對面接觸中外供應商和商業夥伴，共拓疫後新商機。

（特約）