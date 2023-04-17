漲樂全球通「賞飛‧賞消費」大抽獎　激送日韓旅行套票、加碼現金券

經歷了三年封關，重新開關後，很多人急不及待外遊，結果機場大排長龍，人人亦搶高了機票價格。假如現在告訴你，你可以趁人潮比較少的時間出發，而且有機會獲得免費機票，是否立刻令你心動？

華泰國際金融控股有限公司（「華泰國際」）旗下「漲樂全球通」，特別推出「賞飛‧賞消費」大抽獎（下稱「大抽獎」），由即日起至5月12日，全新或現有客戶只需簡單登記並完成指定任務，便可以參加大抽獎，有機會贏取豐富旅行獎賞！獎品（見下圖）包括日韓雙人國泰航空來回機票連酒店旅行套票、高達HK$5,000的AlipayHK現金劵等，全新客戶現凡登記參加大抽獎，即可獲HK$100漲樂旅行零用錢！更重要的是，抽獎機會不設上限，完成任務次數越多，中獎機會越大！

▲ 「賞飛•賞消費」頭獎可獲雙人東京遊 + HK$5,000 AlipayHK現金劵

全港市民（註1）只需下載並註冊「漲樂全球通」，即可於抽獎活動頁面登記參加大抽獎；完成開戶、邀請好友等指定任務，更可無上限增加抽獎機會。

▲ 不論全新還是現有客戶，抽獎機會不設上限。

活動期內，於大抽獎活動網頁登記之全新客戶，均可享額外加碼「特別賞」──HK$100漲樂旅行零用錢，該筆現金獎賞將於新客戶成功開戶後，發放至其投資賬戶，更可與HK$600現金券以及漲樂「一世全免」（註3）優惠等其他迎新優惠同時享用（註2）。

以下是登記參加大抽獎的3大步驟：

1. 如要參加大抽獎，首先點擊頁面下方按鈕「立即參加大抽獎」，再輸入手機號及驗證碼，點擊立即驗證

2. 打開「漲樂全球通」App並完成註冊

3. 前往抽獎活動網站 http://bit.ly/43388o4，點擊「立即參加」，登記相關信息。參加者須填寫英文全名、香港身份證號碼首四位、出生日期、香港手提電話號碼、電郵

點只一世免佣 漲樂「一世全免」（註3）

另外，由即日起至4月30日，新客戶開戶並滿足指定條件，則可享「一世全免」優惠（註3），即於港．美．A股市場無論買入或賣出股票，漲樂全球通終身豁免合資格用戶的佣金、平台費等交易費用。廣受香港用戶熱捧的港股IPO，「一世全免」優惠（註3）也會豁免當中的認購手續費，為用戶提供真正「一世全免」（註3）、0成本的交易體驗。

▲ 港股、美股、A股，漲樂「一世全免」（註3）。

即刻點擊開戶：https://bit.ly/3m5Aw8F

即刻登記參加抽獎：http://bit.ly/43388o4

以上推廣活動受有關條款及細則約束，詳情請參考：http://bit.ly/40GwN0b

推廣生意的競賽牌照號碼：56889-92

如有任何爭議，漲樂全球通保留最終解釋權。

漲樂全球通推廣熱線：+852 2121 4288

詳情請參閱漲樂官方網站：http://bit.ly/3Kt7usY

關於漲樂全球通

漲樂全球通是華泰國際旗下自主研發的一站式財富管理平台，為全球華人投資者提供港/美/A/新加坡市場股票交易、公募基金、ETF、保險、智能投顧等多元化金融產品及服務。目前，漲樂全球通累計下載量已突破200萬人次。（註4）華泰國際金融控股有限公司（簡稱「華泰國際」）是華泰證券全資控股的境外子公司和海外業務平台，通過控股子公司華泰金融控股（香港）有限公司（簡稱「華泰金控」）從事香港證券及期貨事務監察委員會監管下的第1、2、4、6、9類受規管活動。 免責聲明：本資料內容及其資料並不構成任何華泰金融控股(香港)有限公司為售賣任何證券、產品或投資作出招攬、提出要約、意見或推薦，或對任何證劵、產品或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、投資意見或服務。閣下應審慎評估及評定任何投資的效益及風險，如有疑問，閣下應就此諮詢專業顧問。准投資者應進行所須或適當的獨立調查，包括評估所涉及的投資風險。本資料僅為香港特別行政區內的使用者而設，所提供的資訊不得於香港特別行政區以外分發，並不應被視為在任何的國家、地區或司法管轄區中(為免生疑問，包括美國)，對投資、產品或服務的邀請、要約、建議或招攬。非香港投資者有責任遵守其相關司法管轄區的所有適用的法律及法規。如有任何爭議，華泰金融控股(香港)有限公司保留最終解釋權和決定權。本資料內容並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

註1：參加者須為年滿 18 歲、並持有有效香港特別行政區身份證的香港居民。有關活動條款及細則，可參閱漲樂全球通大抽獎活動網站。

註2：有關迎新優惠受相關活動之條款及細則約束。

註3：*「一世全免」是指豁免客戶發生交易時產生的港股、美股、A股通之相關佣金、平台費及港股IPO手續費，不包含交收費及印花稅等交易成本，費用詳情請參考漲樂全球通官方網站。「一世」是指客戶點擊使用「一世全免」卡券後，客戶可享有優惠的期限一次性生效連續60年，直至戶口被取消。如60年期限到期後，客戶仍未銷戶，則會再補發60年期效的「一世全免」卡券。以上活動期限、費用標準及獎賞變更，本公司擁有最終解釋權與決定權。

註4：根據漲樂全球通後台數據記錄，數據截至2023年1月1日。

（特約）