「我是無尾羊。」這便是「義」。

黑暴期間，曾有警察遭暴動民眾圍毆，同僚奮不顧身衝入示威群眾拯救，此為「義」。若換轉情況，警察合力拘捕示威者，此時其他示威民眾衝入嘗試拯救，這又是否稱之為「義」？

「義」字，早記載於商代甲骨文。羊被視為溫和善良的動物，當「我」能像羊一般善待他人，甚至願意為他人犧牲，便是「義」的行為；倘按此道理，不論警察還是示威民眾，都算有「義」有情乎？

「義」除作「會意字」外，還有「象形字」來源，「我」並非指「自己」，而是一種鋸齒形長兵器，在祭祀儀式時，羊頭是供品，而「我」是不可或缺的儀仗兵器，故此，「義」的另一意思是「威儀」。《說文解字》說：「義，己之威儀也。從我、從羊。」

小義謂仁，大義謂正道，對別人好有義氣，故是好事，但更重要的，是曉以「大義」，即是明白民族正義的大道理。

暴亂期間，曾有人企圖把香港視為民族，目的是分裂國家，只需誠實觀看歷史，香港是小漁港，是百多年前《南京條約》下被英國人奪去作殖民地的中國土地，住在這土地上的，本就是中國人；二戰後，大批移民由內地湧入香港也是中國人，英國人曾管治這地方，但他們絕無能耐創造民族，就算說得純正中英語口音加上下午去High Tea的中國人，也只能屬於中國民族，再說，回歸前，英國人向來把香港中國人視為異族管理，回歸後態度轉變固然居心叵測。

明白中國人只屬於中國民族，是「大義」基本條件。