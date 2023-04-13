香港男子冰球隊在世界冰球錦標賽第三級別賽事，一舉取得歷史性的第三名，然後香港女子冰球隊在世錦賽所屬組別歷史性奪金，取得亮麗成績，非常不容易，教練和每位港隊成員所付出血汗和努力，或遠超吾等不熟悉冰球運動者之想像。

猶記在加拿大生活時，冰球幾乎是全國的消遣運動（National Pastime），有不同程度的比賽供男女小孩參與；堂弟是冰球高手，我親睹他五歲開始學習到如今已為人父仍繼續打，深知這項運動毫不容易，能在冰地上保持平衡並以高速在冰面滑行，再要在滑冰上揮灑自如揮棒攻守，基本上必須掌握滑冰加曲棍球，難度極高。此運動亦極易受傷，我見過球員打到爆鼻、爆嘴和爆額。

今次男女子冰球港隊在非常嚴厲的外在壓力下，破紀錄刷出極漂亮的成績，可以看得出，他們作為香港運動員：一、冰球運動的技術水平是高質的，這是不容易的，皆因香港不像加拿大那樣，幾近全國人民也支持這項運動，更不會說出「打來打去都攞唔到獎」這類只着重獎項得失的說話，所以，香港的冰球愛好者，是要靠自己無比的熱情和鬥志，才能在一個客觀條件不太能滋養到冰球運動文化的地方，排除萬難去鍛練出這身好功夫來；二、心理質素非常強大，皆因他們賽前都承受了極大的外在壓力，少點心理韌力都會受到影響。然而，運動員在很容易令自己分心或沮喪的外在環境下，吐氣揚眉，打出香港冰球歷史上從未有過的成績，這份功勞，至少值得香港人的肯定和掌聲。

朋友是紅酒專家，跟我說了個比喻：最好喝的紅酒，那些葡萄是在甚麼地方生長的？並非在陽光充沛、具備所有最有利、最輕而易得的地方，而是外在環境不太友善，甚至是非常嚴峻的地方生長，身處如此環境，若還能長出美麗果實來，那說明這些葡萄的生命力必定非凡。在未來的日子裏，香港運動員和香港人的心理質素，也可能在不同的場景中，受到外在環境的考驗，以此比喻互勉之。