香港航空全新航綫 首飛北京大興 及新增福岡布吉 副刊版 2023/04/13 分享： 分享： 旅遊復甦，航空公司也加密班次及新增航綫，方便旅客進出香港。香港航空早前開通往返香港及北京大興國際機場的直航服務，成為香港首家開通此航綫、並在北京兩個國際機場同時營運的香港本地航空。 北京大興國際機場以「 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 大阪全新Outlet4月17日開業 首次結合Outlet及商場共251間店舖 2023/04/12 大阪全新Outlet4月17日開業 首次結合Outlet及商場共251間店舖 台北新潮點榕錦時光 文青商店進駐必試冠軍級咖啡 2023/04/11 台北新潮點榕錦時光 文青商店進駐必試冠軍級咖啡 Uber推出全新Uber Travel 整合資料及預約機場接送服務 2023/04/04 Uber推出全新Uber Travel 整合資料及預約機場接送服務 HK Express全新A321neo客機 座椅通道置物櫃更寬闊 2023/04/01 HK Express全新A321neo客機 座椅通道置物櫃更寬闊 日本立山黑部4月15日開山 新增鏟雪活動及觀景平台 2023/03/28 日本立山黑部4月15日開山 新增鏟雪活動及觀景平台 北京 航空 泰國 香港航空 福岡 布吉