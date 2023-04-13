香港航空全新航綫 首飛北京大興 及新增福岡布吉

旅遊復甦，航空公司也加密班次及新增航綫，方便旅客進出香港。香港航空早前開通往返香港及北京大興國際機場的直航服務，成為香港首家開通此航綫、並在北京兩個國際機場同時營運的香港本地航空。

北京大興國際機場以「

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