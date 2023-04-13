深水埗深之都2樓舖 近港鐵交吉開價98萬 地產版 2023/04/13 分享： 分享： 地址：深水埗長沙灣道226至242號金華大廈（深之都）2樓212及213號舖 實用面積：44平方呎 開價：98萬元 實用呎價：22,273元 賣點：單位交吉放售，已備冷氣、燈飾等基本配件，而物業鄰近港鐵深水埗 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 尖沙咀永安廣場銀主 每呎叫價9826 今日 尖沙咀永安廣場銀主 每呎叫價9826 灣仔好發商廈9樓 備裝修叫價520萬 今日 灣仔好發商廈9樓 備裝修叫價520萬 觀塘豐利中心1804呎連裝修 銀主盤每呎叫價4213元 2023/04/06 觀塘豐利中心1804呎連裝修 銀主盤每呎叫價4213元 柴灣富誠工廈銀主盤 連租約叫價930萬 2023/04/06 柴灣富誠工廈銀主盤 連租約叫價930萬 灣仔新世紀廣場地下 連租約每呎叫價4.6萬 2023/03/30 灣仔新世紀廣場地下 連租約每呎叫價4.6萬 深水埗 長沙灣 金華大廈