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深水埗深之都2樓舖 近港鐵交吉開價98萬

地產版 2023/04/13

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地址：深水埗長沙灣道226至242號金華大廈（深之都）2樓212及213號舖

實用面積：44平方呎

開價：98萬元

實用呎價：22,273元

賣點：單位交吉放售，已備冷氣、燈飾等基本配件，而物業鄰近港鐵深水埗

...

欄名 : 拍賣行情

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