夏寶龍專程來港考察 有何深意？

周二（11日）上午9點，特區政府新聞處發布了新聞公報，指十三屆全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍於今天至下周二（13至18日）來港考察，並出席特區政府舉辦的香港全民國家安全教育日活動開幕典禮，行政長官李家超代表香港特區歡迎和感謝夏寶龍來港考察，特區政府會作出一切適當安排，全力支持，確保考察順利進行。

夏寶龍執掌港澳事務已逾3年，這是他首次專程前來香港考察，也是中共二十大和全國兩會後，首位來港考察的中央領導人。時下，世界經濟疫後復甦剛剛起步，而國際局勢風雲變幻、前途莫測，香港作為聯通中外的橋樑和紐帶，常常處於「風暴眼」的位置，此時夏寶龍來港考察，有何深意呢？

傳遞中央對港關懷重視

中共二十大提出「以中國式現代化推進中華民族偉大復興」，表明中國要走一條與西方不一樣的現代化之路，創造人類文明新形態。這是一盤「大棋」！

在這個棋局中，中央如何定位港澳呢？二十大報告指出：「支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題……支持香港、澳門更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。」「第一個支持」是力挺港澳做好內部的事，「第二個支持」則是力挺港澳在「大棋局」中有所作為。國家主席習近平在十四屆全國人大一次會議閉幕會上講話時指出：「推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定。」可以看出，中央十分重視和關心港澳。

還有一個細節令人記憶猶新：上月5日上午，十四屆全國人大一次會議開幕會結束後，領導人依次離席，習近平隔着好幾排座位，特意抬手指向李家超，向其打招呼，引來人們紛紛注目。與會代表、委員近6,000人，習近平專門主動與李家超打招呼，足以說明香港在習近平心中的分量。

夏寶龍是以習近平總書記為核心的黨中央、中央政府分管港澳工作之主要領導，3年來處理港澳事務勞苦功高，深得習近平為核心的中央領導集體之信任；他此次專程來港，傳遞中央對香港的關懷和重視，這自然是首要之義。

夏寶龍專程來港考察，還有一個重要意義：體現中央對港全面管治權。我們看，中央對香港擁有全面管治權，香港擁有高度自治權，「兩權」並不衝突；細讀《香港基本法》、《香港國安法》就會發現，「兩權」的定義非常清晰。

過往有人把「兩權」對立起來解讀，如今愈來愈多的人認識到，香港的「高度自治」並非「完全自治」，「高度自治權」之上還有「全面管治權」，道理是這個道理；那麼，中央的全面管治權落到實處了嗎？比如，在維護國家安全方面還有哪些不足？中央有必要進行檢查監督。

體現中央對港全面管治權

發展經濟、改善民生屬於香港自治權範圍內的事情，是香港特區政府的責任，但並不意味着中央可以不聞不問；事實上，中央出台了不少惠港政策，支持香港破解經濟民生難題，也要求廣東等相關省份積極支持香港。那麼，香港做得如何呢？中央有必要過問。

還有，中共二十大報告中指出：「發展壯大愛國愛港愛澳力量，增強港澳同胞的愛國精神，形成更廣泛的國內外支持『一國兩制』的統一戰綫。」這也是把中央全面管治權落到實處的一個重要舉措。香港做得如何呢？中央有必要了解掌握有關情況。

中央的全面管治權，不僅體現在直接行使的管治權，依據憲法和基本法之規定，對授予香港的所有自治權力，中央還擁有全面監督權。夏寶龍專程來港考察以上幾個方面的工作，有了解之意，也有監督之責，充分顯示中央對香港的全面管治權。

深入調研 與市民面對面交流

不久前，《黨和國家機構改革方案》發布，提出組建中央港澳工作辦公室，主要職能是：承擔在貫徹一國兩制方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責。中央港澳辦是黨中央辦事機構，國務院港澳辦的牌子繼續保留，這就是人們常說的「兩塊牌子，一套人馬」。這項改革的最大好處，是提升港澳系統的工作效能，形成一體領導、一體統籌、一體推進、一體落實的格局。

夏寶龍作為中央港澳工作領導小組常務副組長兼辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任，此次來港不僅要會見行政長官、特區政府官員、立法會議員、司法機構人員，還要與香港各界人士廣泛接觸，亦會深入居民社區，與市民面對面交流，進行一次深入調查研究。夏寶龍還將出席若干座談會、調研會，直接聽取本港愛國愛港代表人士、社會各界代表人士和居民代表的意見和建議；針對落實中央全面管治權出現的問題，夏寶龍將會統籌協調、督促落實有關事宜。

總之，夏寶龍此行將為中央港澳工作辦公室領導和決策，進行調查研究、統籌協調、督促落實的各項工作，充分顯示黨中央重要辦事機構的權威性和感召力。

出席全民國安日 彰顯維護意志

每年4月15日是「全民國家安全教育日」，夏寶龍專程來港還有一場重要的公開活動--出席特區政府舉辦的香港全民國家安全教育日活動開幕典禮。

國安法實施後，香港局勢總體平穩，但有兩個情況不容忽視，其一是內部「港獨」的暗流。崇光百貨的外牆大屏幕，上月曾連續幾天被一幅影視作品佔據，主題為一個左右轉動的監控鏡頭，紅黑兩色，畫面不時閃現戴耀廷等人的姓名、年齡、刑期等資料。暴徒全身裝扮的黑色和火光沖天的紅色，成為「修例風波」期間暴亂的特殊符號，而戴耀廷正是幕後的「策劃師」。這幅作品要表達甚麼？值得人們警覺！

其二是外部「煽獨」的逆流。去年以來，在香港參加的多項國際體育賽事中，出現了主辦方把「港獨」歌曲當作中國國歌播放的情況，特區政府多次與Google交涉，但對方不肯刪除錯誤的國歌，沒向用戶提供正確的網絡信息。Google的背後是否有反華勢力的操縱？值得人們警覺！

客觀地說，在維護國家安全方面，香港邁出了第一步，但還沒有建立起系統性的「護國安、防港獨」的機制，比如「二十三條立法」就還沒有落實，維護國家安全，香港還有許多工作要做。夏寶龍親自出席香港的全民國家安全教育日活動，充分顯示對香港維護國家安全的堅定立場和堅強意志。

與中央「合拍」 挺特首特區政府

人們注意到，夏寶龍此次專程來港考察的新聞公報，是由特區政府頒布；夏寶龍在港極大部分活動，也由特區政府安排。這有甚麼深意呢？

其一，這體現了政治規矩。基本法第12條訂明：「香港特別行政區是中華人民共和國的一個享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府。」這定義了中央和特區的關係。那麼，中央人民政府重要官員來港，理應由特區政府負責接待。

其二，這體現了中央對行政長官李家超和特區政府依法施政工作的肯定和支持。李家超帶領新一屆特區政府就任以來，按照中央「把有為政府同高效市場更好結合起來」的要求，做了很多實事。例如，在解決住房、扶貧等民生難題上，有「開局破題」之舉；在融入國家發展大局上，主動對接國家部委和廣東省；在參與「一帶一路」建設上，主動到中東和東南亞地區吸引投資。這些做法表現出對香港長遠發展和市民福祉負責的態度，與中央的思路「合拍」，得到中央的讚賞。

香港3年來由亂到治的變化，說明中央決策正確，也說明夏寶龍執掌的港澳系統落實中央治港方略扎實有力。此次夏寶龍專程來港考察，將總結治港經驗，也會查找不足，看點定然很多，值得期待！

▲ 夏寶龍3年來處理港澳事務，一直關心香港情況，圖為他去年主持召開支援香港抗疫工作協調會。（中通社資料圖片）