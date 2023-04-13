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Twitter開發AI項目 馬斯克大手購10萬GPU

行政人員版 2023/04/13

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社交平台Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）經常公開發表反對AI的言論，惟近日有消息指，Twitter已聘請兩名來自Alphabet旗下AI公司DeepMind的前員工開發AI項目。外媒

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欄名 : 科技新知

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