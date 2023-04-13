Twitter開發AI項目 馬斯克大手購10萬GPU 行政人員版 2023/04/13 分享： 分享： 社交平台Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）經常公開發表反對AI的言論，惟近日有消息指，Twitter已聘請兩名來自Alphabet旗下AI公司DeepMind的前員工開發AI項目。外媒 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 俄降科技發展目標 18領域需重新修訂 2023/04/12 俄降科技發展目標 18領域需重新修訂 Google搜尋引擎 或整合AI聊天機械人 2023/04/11 Google搜尋引擎 或整合AI聊天機械人 Tesla前員工揭露 內部分享客戶車cam片 2023/04/11 Tesla前員工揭露 內部分享客戶車cam片 初創推新平台 AI生成音頻廣告 2023/04/07 初創推新平台 AI生成音頻廣告 Joy-Con手掣飄移 歐英瑞士免費維修 2023/04/07 Joy-Con手掣飄移 歐英瑞士免費維修 創新科技及應用 科技行業 科研 Twitter 人工智能 社交平台 馬斯克 處理器 商業