瑞士直擊Watches and Wonders 2023 世界腕錶年度巡禮二部曲 副刊版 2023/04/14 分享： 分享： 全球引頸以待的年度錶壇盛事Watches and Wonders 2023（鐘錶與奇迹）高級鐘錶展較早前於日內瓦舉行，雲集40多個世界級錶牌，大會表示在社交平台上相關帖文高達180萬，預計觸及人數逾6 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 【瑞士直擊】Watches and Wonders 2023 世界腕錶年度巡禮首部曲 2023/04/07 【瑞士直擊】Watches and Wonders 2023 世界腕錶年度巡禮首部曲 安聯劉建元：港上市公司可4方向升企管水平 2023/04/01 安聯劉建元：港上市公司可4方向升企管水平 歐洲議會退讓 德國同意燃油汽車禁令 2023/04/01 歐洲議會退讓 德國同意燃油汽車禁令 Dior．La D de Dior的20周年 2023/03/31 Dior．La D de Dior的20周年 PARMIGIANI 落戶圓方 2023/03/24 PARMIGIANI 落戶圓方