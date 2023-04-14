瑞士直擊Watches and Wonders 2023 世界腕錶年度巡禮二部曲

全球引頸以待的年度錶壇盛事Watches and Wonders 2023（鐘錶與奇迹）高級鐘錶展較早前於日內瓦舉行，雲集40多個世界級錶牌，大會表示在社交平台上相關帖文高達180萬，預計觸及人數逾6

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