HEMMERLE 日耳曼的浮華 副刊版 2023/04/14 分享： 分享： 德國珠寶品牌HEMMERLE於四月中來港舉行私人展覽，她是現代珠寶設計先鋒之一，1893年Hemmerle兄弟（Joseph和Anton）於慕尼黑成立珠寶公司，接管前身是一間歷史悠久專門製作獎牌的金飾 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 Faberge 大玩【權力遊戲】彩蛋 2023/04/07 Faberge 大玩【權力遊戲】彩蛋 茱莉亞羅拔絲與CHOPARD 宣揚快樂因子 2023/03/31 茱莉亞羅拔絲與CHOPARD 宣揚快樂因子 LOUIS VUITTON壯大珠寶領域 大玩L•V字母宇宙 2023/03/24 LOUIS VUITTON壯大珠寶領域 大玩L•V字母宇宙 穿．花．蝴蝶 BUCCELLATI 2023/03/17 穿．花．蝴蝶 BUCCELLATI Harry Winston 異國風情畫 2023/03/10 Harry Winston 異國風情畫