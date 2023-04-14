HEMMERLE 日耳曼的浮華

德國珠寶品牌HEMMERLE於四月中來港舉行私人展覽，她是現代珠寶設計先鋒之一，1893年Hemmerle兄弟（Joseph和Anton）於慕尼黑成立珠寶公司，接管前身是一間歷史悠久專門製作獎牌的金飾

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