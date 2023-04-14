米芝蓮韓式餐廳推出嘗味套餐 品嘗韓國春日美食 副刊版 2023/04/14 分享： 分享： 春季充滿生氣，時令食材種類繁多。一星米芝蓮韓國餐廳Hansik Goo最新推出嘗味菜單，以當地時令蔬菜配搭肉類及海鮮製作多款菜式，讓食客感受韓國的春日美食。 Hansik Goo由韓國名廚姜珉求掌舵，他 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 東來順最新時令菜式 以鮮嫩春筍奉客 今日 東來順最新時令菜式 以鮮嫩春筍奉客 極致和牛宴 主打頂級鹿兒島薩摩牛 2023/04/07 極致和牛宴 主打頂級鹿兒島薩摩牛 日籍夫妻檔 X 老友約定開餐廳 上環鐵板燒分享家鄉味 2023/04/07 日籍夫妻檔 X 老友約定開餐廳 上環鐵板燒分享家鄉味 中環正宗葡菜餐館Casa Lisboa 推出葡萄牙紅蝦菜式 2023/03/24 中環正宗葡菜餐館Casa Lisboa 推出葡萄牙紅蝦菜式 【Good Food,Good Mood@iM網欄】上海總會會員限定 正宗上海菜 2023/03/20 【Good Food,Good Mood@iM網欄】上海總會會員限定 正宗上海菜 設計 餐廳 美食 餐飲 中環 菜式 魚 意大利 甜品 海鮮