米芝蓮韓式餐廳推出嘗味套餐 品嘗韓國春日美食

春季充滿生氣，時令食材種類繁多。一星米芝蓮韓國餐廳Hansik Goo最新推出嘗味菜單，以當地時令蔬菜配搭肉類及海鮮製作多款菜式，讓食客感受韓國的春日美食。

Hansik Goo由韓國名廚姜珉求掌舵，他

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