東來順最新時令菜式 以鮮嫩春筍奉客 副刊版 2023/04/14 分享： 分享： 俗語有云：「嘗鮮無不道春筍」。春筍即竹筍，是竹子的嫩莖，竹筍雖然一年四季皆有，但尤以春筍最為鮮美，一般來說，清明前後即為吃春筍的最佳時期。 在養生角度而言，鮮甜爽嫩的春筍不單味美，更因其味甘性寒，有滋陰 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 米芝蓮韓式餐廳推出嘗味套餐 品嘗韓國春日美食 今日 米芝蓮韓式餐廳推出嘗味套餐 品嘗韓國春日美食 極致和牛宴 主打頂級鹿兒島薩摩牛 2023/04/07 極致和牛宴 主打頂級鹿兒島薩摩牛 日籍夫妻檔 X 老友約定開餐廳 上環鐵板燒分享家鄉味 2023/04/07 日籍夫妻檔 X 老友約定開餐廳 上環鐵板燒分享家鄉味 中環正宗葡菜餐館Casa Lisboa 推出葡萄牙紅蝦菜式 2023/03/24 中環正宗葡菜餐館Casa Lisboa 推出葡萄牙紅蝦菜式 【Good Food,Good Mood@iM網欄】上海總會會員限定 正宗上海菜 2023/03/20 【Good Food,Good Mood@iM網欄】上海總會會員限定 正宗上海菜 北京 餐廳 尖沙咀 菜式 養生 九龍