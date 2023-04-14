東來順最新時令菜式 以鮮嫩春筍奉客

俗語有云：「嘗鮮無不道春筍」。春筍即竹筍，是竹子的嫩莖，竹筍雖然一年四季皆有，但尤以春筍最為鮮美，一般來說，清明前後即為吃春筍的最佳時期。

在養生角度而言，鮮甜爽嫩的春筍不單味美，更因其味甘性寒，有滋陰

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