「赤の匠」日本餐廳推出全新午市套餐

位於銅鑼灣的赤の匠提供高級鐵板燒及廚師發辦日本料理，現正推出午市套餐，包括前菜、沙律、蒸蛋、味噌湯、甜品，價錢由$298至$498。其中的日式丼物是日本料理的經典美食；雜錦海鮮丼盛載着多款新鮮時令刺身

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