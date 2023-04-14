「赤の匠」日本餐廳推出全新午市套餐 副刊版 2023/04/14 分享： 分享： 位於銅鑼灣的赤の匠提供高級鐵板燒及廚師發辦日本料理，現正推出午市套餐，包括前菜、沙律、蒸蛋、味噌湯、甜品，價錢由$298至$498。其中的日式丼物是日本料理的經典美食；雜錦海鮮丼盛載着多款新鮮時令刺身 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 香港國際機場推出 Luxury Concierge 服務 2023/04/12 香港國際機場推出 Luxury Concierge 服務 大埔超級城遊玩體驗館 2023/04/11 大埔超級城遊玩體驗館 Perrier-Jouet推出120周年珍藏限量版 2023/04/07 Perrier-Jouet推出120周年珍藏限量版 沈月出席OMEGA倫敦Her Time展覽 2023/04/05 沈月出席OMEGA倫敦Her Time展覽 《彼得與狼》非凡管樂派親子音樂會 2023/04/05 《彼得與狼》非凡管樂派親子音樂會 日本 餐廳 美食 魚 銅鑼灣 蛋 甜品 海鮮 蝦 廚師