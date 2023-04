運動員需要鍛練的,不僅是體能和技巧,還有心理韌力(Mental Toughness)。美國職業棒球大聯盟(MLB)New York Yankees隊的著名捕手(Catcher)、教練與球隊經理Yogi Berra曾說過:「Baseball is 90 percent mental. The other half is physical.」(棒球有九成是心理層面,餘下一成取決於體能),此話經常被其他運動項目的運動員引用。

在外國,較早重視Sports Psychology(運動心理學),很多著名球隊和運動員會聘用運動心理學家,為隊員進行日常訓練及隨隊出賽。二千年悉尼奥運,奪女子跳水金牌的美國選手Laura Wilkinson,參賽時腳部仍是三條骨斷裂的,故賽前操練有限,但她日日接受運動心理學家設計的專屬心理訓練,結果勇奪金牌。運動是人生的縮影,內外在因素都會影響發揮,前者如個人情緒,後者如周邊者七嘴八舌的雜音。身處現世代,無論運動員或普通人,少點心理韌力都不行。運動心理學裏有很多「好使」招數,先過兩招俾大家:

一、感到緊張(nervous)時,跟自己說:「我不是緊張,而是興奮。」當人們緊張或焦慮(anxious)時,往往只叫自己平靜下來,但那不是正確做法。因為人緊張時所分泌的賀爾蒙,如腎上腺飈升,是身體確實感受到的,在此時叫自己平靜,身體根本不相信。但若將「緊張」在腦內重構成「興奮」,身體會buy,因為兩種情緒都處於高度易被激發(high arousal)的狀態,但緊張是負面、具威脅性和令人驚恐的,而「興奮」則是正面和期待挑戰的。

二、如有外來影響自己心情的雜音甚至噪音時,專注重複地幻想自己在場比賽時與隊友發揮顛峰的表現,每個細緻位都要想像,這叫Mental Rehearsal(心智複演),極有效地協助重拾專注力,視外界雜音和噪音為無物。