運動員需要鍛練的，不僅是體能和技巧，還有心理韌力（Mental Toughness）。美國職業棒球大聯盟（MLB）New York Yankees隊的著名捕手（Catcher）、教練與球隊經理Yogi Berra曾說過：「Baseball is 90 percent mental. The other half is physical.」（棒球有九成是心理層面，餘下一成取決於體能），此話經常被其他運動項目的運動員引用。

在外國，較早重視Sports Psychology（運動心理學），很多著名球隊和運動員會聘用運動心理學家，為隊員進行日常訓練及隨隊出賽。二千年悉尼奥運，奪女子跳水金牌的美國選手Laura Wilkinson，參賽時腳部仍是三條骨斷裂的，故賽前操練有限，但她日日接受運動心理學家設計的專屬心理訓練，結果勇奪金牌。運動是人生的縮影，內外在因素都會影響發揮，前者如個人情緒，後者如周邊者七嘴八舌的雜音。身處現世代，無論運動員或普通人，少點心理韌力都不行。運動心理學裏有很多「好使」招數，先過兩招俾大家：

一、感到緊張（nervous）時，跟自己說：「我不是緊張，而是興奮。」當人們緊張或焦慮（anxious）時，往往只叫自己平靜下來，但那不是正確做法。因為人緊張時所分泌的賀爾蒙，如腎上腺飈升，是身體確實感受到的，在此時叫自己平靜，身體根本不相信。但若將「緊張」在腦內重構成「興奮」，身體會buy，因為兩種情緒都處於高度易被激發（high arousal）的狀態，但緊張是負面、具威脅性和令人驚恐的，而「興奮」則是正面和期待挑戰的。

二、如有外來影響自己心情的雜音甚至噪音時，專注重複地幻想自己在場比賽時與隊友發揮顛峰的表現，每個細緻位都要想像，這叫Mental Rehearsal（心智複演），極有效地協助重拾專注力，視外界雜音和噪音為無物。