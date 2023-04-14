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樂手歐陸古裝演出 《海頓與親王》妙趣橫生

副刊版 2023/04/14

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滴答作響的時鐘、召集狩獵的號角、意想不到的音樂情節、惡作劇的結尾、塌下來的吊燈……在奇招大師海頓的交響曲裏，甚麼都可能發生！

香港城市室樂團本月底將在香港大會堂音樂廳演出妙趣橫生的音樂劇場《海頓與親王》

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欄名 : 親子好去處

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