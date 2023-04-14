樂手歐陸古裝演出 《海頓與親王》妙趣橫生 副刊版 2023/04/14 分享： 分享： 滴答作響的時鐘、召集狩獵的號角、意想不到的音樂情節、惡作劇的結尾、塌下來的吊燈……在奇招大師海頓的交響曲裏，甚麼都可能發生！ 香港城市室樂團本月底將在香港大會堂音樂廳演出妙趣橫生的音樂劇場《海頓與親王》 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 親子好去處 最新專欄文章 更多 PMQ元創方復活童心遊樂場 重拾童年回憶挑戰柔韌度 2023/04/07 PMQ元創方復活童心遊樂場 重拾童年回憶挑戰柔韌度 香港圖書館節2022 科普工作坊從法醫角度解密 2022/10/31 香港圖書館節2022 科普工作坊從法醫角度解密 共創蒲台教育計劃 學生描繪香港南極之美 2022/10/21 共創蒲台教育計劃 學生描繪香港南極之美 海洋探索體驗館 投影效果結合多感官體驗 2022/08/15 海洋探索體驗館 投影效果結合多感官體驗 智遊天地訓練營 親子齊挑戰射擊遊戲 2021/10/18 智遊天地訓練營 親子齊挑戰射擊遊戲 音樂 門票 音樂會 好去處