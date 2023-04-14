馬頭、大鬍子和小孩頭像，三塊貌不驚人的大理石，成為傳媒焦點，並非因它們已有過千年歷史，也非因它們源自名家手筆，而是它們終於踏上歸途。

梵蒂岡決意把巴特農神殿雕塑碎片歸還希臘，是數百年來首國願意有此義舉，看來很友善舉動，但總要問句：別人家裏的東西，如何落入另一家手裏？

巴特農神殿屹立希臘雅典超過二千五百年，見證不少歷史風波，亦因為政局的改變，這所原本作為祭祀雅典娜（Athena Nike）之用的神殿，也曾被改成基督教堂，到了鄂圖曼帝國當家作主時，又變成回教廟宇。但巴特農神殿最悲慘的遭遇，卻是在十九世紀初，鄂圖曼帝國開始沒落，英國外交官湯瑪斯．布魯斯，第七代額爾金伯爵（Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin），「趁人病攞人命」，以量度保護廟內藝術品為名，隨便找個似是當權者授權，便大肆搶掠，把最珍貴的埃爾金石雕（Elgin Marbles）搬回英國，賣給英國王室，後保存於大英博物館，埃爾金石雕至今仍是該館最重要的收藏品之一，多年來，希臘冀以外交手段取回，仍然不果。

大英帝國曾雄霸天下，世界各地的好東西不是被強搶便是巧奪，保護為名，私有化為實，不少擺放在博物館供民眾欣賞，但更多卻落入私人收藏，擁有權誰屬，總是模糊不清。

梵蒂岡此舉盼能喚醒人心，只望埃爾金石雕終有物歸原主的一日。