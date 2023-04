推薦營銷與價格促銷 不宜同時用

隨着資訊科技發展,互聯網的大規模連接,極大地促進了電子商務交易,催生了兩種新興趨勢。首先,企業可以利用消費者的在綫社交網絡,擴大影響範圍和客戶群,特別是可以據此更好地培養出口碑(word of mouth,WOM)推薦。如今企業在網絡上加強主動使用激勵和網絡追蹤技術,鼓勵人們進行推薦,而不是被動地等待新消費者來訪,守株待兔,我們稱這種鼓勵消費者推薦他人進行購買的做法為「推薦營銷」(referral marketing)。

電商興起 催生兩大新趨勢

至於電子商務的第二個新興趨勢,是使用動態定價(dynamic pricing)促銷。所謂動態定價,是指產品的價格,由目前這一刻的市場需求決定(市場需求的變化往往透過電腦演算法定時進行估計),在市場需求上升時,價格上升,企業也可以增加利潤;另一方面,基於網絡零售往往具有規模經濟的特點,它降低了賣家的成本,從而為消費者提供了更多折扣空間。有文獻表明,在設計推薦營銷時,產品定價是一個重要考量因素,從這個角度看,價格促銷或折扣會否影響推薦營銷在產生銷售方面的有效性?

回答這個問題很重要,因為賣家企業必須戰略性地將預算在營銷組合中進行有效分配。理論上,推薦營銷和價格促銷可能會對銷售產生不同的影響,如果受眾認為,推薦是對優質產品的真正推薦,那麼價格促銷可能會增強推薦的說服力,因為在沒有質量問題的情況下,讓顧客節省成本會使購買更具吸引力。事實上,顧客購買一件產品或服務,付出的不光是資金成本,還要付出相當的時間和精力等非資金成本,可見把推薦營銷和價格促銷鈎連起來是有必要的。

推薦營銷通常在電子商務平台上部署,例如Amazon有一個「聯盟行銷」(affiliate program)計劃,透過網絡,如果會員成功推薦他人在其平台上購物,Amazon將給予他們高達10%的佣金;eBay亦有一個類似的聯盟夥伴計劃,如果會員在自己的社交網絡上產生交易收益,會向他們支付高達收入份額70%的佣金。根據一項調查,51%的英國消費者更相信朋友或合作夥伴的推薦,而不是品牌廣告,可見推薦營銷逐漸成為賣方銷售產品的有效策略。

然而,與傳統的口碑推薦不同,互聯網上的推薦因為發送者和接收者之間的關係往往較弱,在互聯網上容易形成的「聯結」會導致「弱聯繫」。在這種聯繫中,人們彼此並不了解,對於對方的需求和福祉不一定會關心或負責,因此當消費者接觸到推薦營銷的訊息時,對所推薦商品的質量便會產生不確定性的疑慮,這難免削弱推薦營銷的有效性;通過給予推薦人「甜頭」,這種獎勵推薦亦會給受眾增加更多的不確定性猜疑。

獎勵推薦計劃 或削可信度

有研究文獻指出,將獎勵推薦與有機推薦(organic referrals)區分開來至關重要,因為在追求獎勵回報時,投機取巧的推薦人,可能會基於獎勵回報而非產品質量,推薦不合適的產品,並濫用推薦營銷計劃。這個行為會削弱推薦的可信度和說服力,從而使受眾不太看重推薦。

究竟弱聯繫和對發件人的動機,會否破壞互聯網上推薦營銷的有效性?這是一個很值得研究的問題。

再看深一層,由於在綫市場中,買賣雙方的時間和空間分離,使消費者經常面對產品質量的不確定性,是以薄弱的社會關係和推薦動機的猜疑,可能會進一步削弱推薦人紓解受眾對質量問題的能力。

若消費者有保留 折扣反增猜疑

有大量實驗證據表明,當消費者面臨產品質量的重大不確定性時,他們可能會採用「價格-質量啟發」模式(price-quality heuristic),即將產品價格作為質量信號,換言之,產品價格與品質呈正向鈎連,價格愈高,產品的質量愈好,意味着價格促銷可能會退化為負面質量信號,並在互聯網推薦營銷中引起質量的質疑。直覺上,當消費者對接受他人的推薦持保留態度時,增加折扣可能會增加他們的猜疑,畢竟如果產品是好的,為甚麼賣家會積極地使用多種營銷策略來說服消費者,而這些策略會侵蝕其利潤?

因此,價格促銷和推薦營銷,兩者可以在說服消費者購買產品方面相互補充,也可以在消費者對弱關係推薦的產品質量持懷疑態度時,增加對質量的關注,甚至疑惑。

筆者聯同研究團隊成員,通過在阿里巴巴集團旗下的淘寶平台收集數據,對於推薦營銷對銷售的影響及與價格促銷的相互作用,進行一項實證研究。該數據集的時間跨度為2011年11月20日至2013年5月26日,包含賣家的銷售量信息(即完成交易的數量)、通過淘寶客推薦計劃的支出,以及他們是否提供在當月使用價格促銷。有關研究的方法和統計細節,不擬在本文詳述,而集中闡述研究的結果(有興趣的讀者可參考筆者的論文「The Relationship Between Online Referral Marketing and Price Promotion:Evidence from a Large E-Commerce Platform」)。

通過使用淘寶平台的綜合面板數據所進行的一系列統計分析,我們發現,消費者推薦計劃和價格促銷都可以有效地增加在綫電子商務平台的銷售額;更重要的是,我們發現推薦計劃在產生銷售方面的有效性,會因價格促銷而減弱,這一結果出乎意料,而且以往的研究文獻未發現有此結果。我們用一個實例說明此結果:以推薦營銷的樣本均值人民幣53元(約合8美元)為基礎,若賣家將其推薦營銷的支出增加一倍,並且同時不提供折扣,則其每月平均可以多成交8筆交易;而若賣家同時提供折扣,這個增加量將從8筆減少到3筆。

倘缺強大品牌形象 謹慎合用

在另一個例子中,我們的估計表明,對於推薦營銷支出較高(定義為高於樣本平均值一個標準差)的賣家,價格促銷實際上對銷售沒有影響;相比之下,對於推薦營銷支出較低(定義為低於樣本平均值一個標準差)的賣家,價格促銷顯着增加了約23%的銷售額(根據我們的粗略計算,平均增加了26筆交易),這在經濟收益上的義意很重要。

總的來說,我們通過實證,檢驗了推薦營銷和價格促銷在大型電子商務平台中產生銷售的有效性。結果清楚表明,雖然推薦營銷增加了銷售額,但其效果會因價格促銷而減弱;我們認為,價格促銷會引起質量猜疑,並會破壞弱關係環境中基於獎勵的推薦營銷之可信度,這一發現意味着推薦營銷和價格促銷支出的邊際收益遞減。我們的研究同時指出,在互聯網的獨特環境中,仔細檢查營銷促銷的互補性是重要的,根據品牌和促銷渠道的說服力,促銷策略在解決消費者的質量問題時,可能會發生衝突。研究結果表明,營銷經理在結合在綫推薦營銷和價格促銷時,應謹慎行事,如果賣家缺乏強大的品牌形象,我們建議他們不要同時使用這兩種營銷策略。

▲ 價格促銷和推薦營銷兩者,可在說服消費者購買產品方面相互補充,也可能在消費者對弱關係推薦的產品質量持懷疑態度時,反增對質量的關注或疑惑。(資料圖片)