結合AI及同理心 打造最完善方案 行政人員版 2023/04/14 分享： 分享： 相信大家對「設計思維」（Design Thinking）這個名詞不會感到陌生，簡而言之就是以「人」為本，將心比心，從而思考和制定解決方案的一種思維能力。在人工智能（AI）成為生活常態的年代，普遍認為不 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 日本元宇宙經濟區 拓全新產業鏈 2023/04/07 日本元宇宙經濟區 拓全新產業鏈 善用逆向工程 讓AI生成理想答案 2023/03/31 善用逆向工程 讓AI生成理想答案 初創專攻特定領域 AI發展百花齊放 2023/03/24 初創專攻特定領域 AI發展百花齊放 AI發展全球新趨勢 宜育學生成長思維 2023/03/17 AI發展全球新趨勢 宜育學生成長思維 人工智能Web3發展 精準服務 推動創新 2023/03/10 人工智能Web3發展 精準服務 推動創新 創新科技及應用 人工智能 軟件