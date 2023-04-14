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結合AI及同理心 打造最完善方案

行政人員版 2023/04/14

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相信大家對「設計思維」（Design Thinking）這個名詞不會感到陌生，簡而言之就是以「人」為本，將心比心，從而思考和制定解決方案的一種思維能力。在人工智能（AI）成為生活常態的年代，普遍認為不

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撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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