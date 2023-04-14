HONOR Magic5 Pro 港預售7299元起 行政人員版 2023/04/14 分享： 分享： 國產智能手機品牌榮耀（HONOR）最新旗艦、有「鷹眼相機」之稱的HONOR Magic5 Pro正式在香港開賣，12GB+512GB大內存版本，有亮黑色與苔原綠兩種選擇，價錢由7,299元起，即日開始 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 邪惡版ChaosGPT談核武毁滅人類 今日 邪惡版ChaosGPT談核武毁滅人類 Twitter開發AI項目 馬斯克大手購10萬GPU 2023/04/13 Twitter開發AI項目 馬斯克大手購10萬GPU 俄降科技發展目標 18領域需重新修訂 2023/04/12 俄降科技發展目標 18領域需重新修訂 Google搜尋引擎 或整合AI聊天機械人 2023/04/11 Google搜尋引擎 或整合AI聊天機械人 Tesla前員工揭露 內部分享客戶車cam片 2023/04/11 Tesla前員工揭露 內部分享客戶車cam片 創新科技及應用 科技行業 智能手機 HONOR 商業 香港 品牌 相機