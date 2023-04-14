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HONOR Magic5 Pro 港預售7299元起

行政人員版 2023/04/14

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國產智能手機品牌榮耀（HONOR）最新旗艦、有「鷹眼相機」之稱的HONOR Magic5 Pro正式在香港開賣，12GB+512GB大內存版本，有亮黑色與苔原綠兩種選擇，價錢由7,299元起，即日開始

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