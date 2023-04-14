邪惡版ChaosGPT談核武毁滅人類 行政人員版 2023/04/14 分享： 分享： ChatGPT、聊天機械人等目前正受社會熱議，近日更有指ChatGPT已有邪惡改版——ChaosGPT出現，揚言要毁滅人類。 Fox News報道，近日有一個新版本的AI聊天機械人ChaosGPT出現， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 HONOR Magic5 Pro 港預售7299元起 今日 HONOR Magic5 Pro 港預售7299元起 Twitter開發AI項目 馬斯克大手購10萬GPU 2023/04/13 Twitter開發AI項目 馬斯克大手購10萬GPU 俄降科技發展目標 18領域需重新修訂 2023/04/12 俄降科技發展目標 18領域需重新修訂 Google搜尋引擎 或整合AI聊天機械人 2023/04/11 Google搜尋引擎 或整合AI聊天機械人 Tesla前員工揭露 內部分享客戶車cam片 2023/04/11 Tesla前員工揭露 內部分享客戶車cam片 科技行業 創新科技及應用 科研 社會民生 機械人 核武 人工智能