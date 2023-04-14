新地中港8商場3000萬獎賞迎五一 「好賞•同遊」打造3地循環消費圈

唔經唔覺4月已經過咗一半，五一黃金周好快就到，商界預料中港兩地居民往來人數都會上升。黛安打聽到，新鴻基地產旗下8大中港商場，包括本港6大鐵路沿綫商場，即新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場、新達廣場，及成都環貿ICD和廣州天環Parc Central，今日（14日）起再度推出「好賞•同遊」消費禮遇，向來港嘅內地旅客及北上消費嘅港人送出價值高達3,000萬消費獎賞，當中包括購物優惠券、適用於新地6大本港商場嘅「新地賞你禮品卡」及兩大內地商場嘅餐飲券及電影票等，打造3地循環消費圈。

本港The Point會員可憑200積分兌換50元人民幣廣州天環電子餐飲禮券，或成都環貿ICD百麗宮電影票1張。而6大新地商場亦同步推出消費回贈禮遇，推廣期內喺參與商場即日以電子貨幣單筆消費滿$500，即可換廣州天環150元人民幣電子餐飲禮券，及成都環貿ICD百麗宮電影票2張。而顧客喺天環及環貿ICD消費滿1,000元人民幣，即可回贈價值$2,000嘅電子購物禮券，當中涵蓋餐飲、珠寶鐘錶、時裝配飾、美容化粧、影音電器、運動用品等，大家千祈唔好錯過啊。

本文轉載自《晴報》

▲ MOKO新世紀廣場