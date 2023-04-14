有諾貝爾經濟學獎得主說，AI會大大提高人類的生產力，令4天工作周指日可待，但我對此並不感到樂觀。

我在職場30多年，期間科技發展一日千里，令生產力大大提高，但人們的工作時間並沒有因此縮短，反而有增加的趨勢。以往放工回到家中便可以把工作放下，周末如果不用加班的話，也可以聚天倫樂，現在反而好像無時無刻都在工作。

科技雖然提高了人們的生產力，但也增加人們的期望，以前期望一個星期修改好的，現在可能24小時也嫌太慢。而且人們通訊無間，以前過了辦公時間找不到人，即使發現甚麼問題也無奈接受，但現在即使晚上或周末，遇到問題再沒藉口不即時解決。

再者，生產力提高也間接提高了生產工作的能力，老闆或客戶的善變程度大大提高：以往要求3個方案，現在可能要求再多3個；以往改動3次便再沒時間改，現在改動30次後，最後關頭還可以再改。

最後，每一次科技革新，除了提高生產力和工作效率，也帶來監管和規範的壓力，這一波人工智能生成內容（AIGC）的發展，帶來不少道德、倫理、私隱和安全的爭論，監管和規範的討論和實行，間接增加了人們的工作量，抵銷部分由科技帶來的生產力提升，初期甚至會得不償失。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》