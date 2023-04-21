「香港經濟日報企業大獎」　匯聚各界優秀企業　齊心同創新機遇

在「VUCA時代」（烏卡時代），企業除了面對商場上的激烈競爭外，外圍環境的急速變化與不確定性亦為企業帶來各式挑戰。想在競爭與挑戰中脫穎而出，雄厚的實力、前瞻的策略，以及敢於求變的精神固然不可缺少，而部分優秀企業更會透過調整經營方針，如推動可持續發展、數碼轉型、開拓新市場等，以穩佔市場席位。

為表揚一眾在各行各業中擁有卓越成就，並對香港及大灣區社會或經濟發展帶來貢獻的企業，《香港經濟日報》首辦「香港經濟日報企業大獎」，冀能以此良機，對這些優秀企業予以肯定，同時向各行業展示成功楷模，推動業界藉良性競爭，不斷進步。



涵蓋12大領域 評審尤重策略與成效



「香港經濟日報企業大獎」涵蓋12個領域，包括金融投資、地產物業、大灣區融合、科技及創新、旅遊及酒店、專業服務、企業社會責任、公共服務、人才管理、生活及文化、醫療及健康，以及教育服務。各領域設有不同獎項，分別就參賽企業的業務表現，以至其企業可持續發展及企業文化等策略進行評審。

有意參賽的企業需要填寫及提交申請表格，就其參選項目、產品、服務或政策，及競爭優勢等進行說明。專業評審團將就4項評審標準——理念及價值倡議、策略及執行、成效及貢獻，以及未來願景及計劃等進行評分。

為確保獎項的公信力，「香港經濟日報企業大獎」邀請了11名來自不同界別的專業人士擔任評審團，包括（排名不分先後）：香港經濟日報執行總編輯區達明、香港數碼港管理有限公司主席陳細明、香港投資者關係協會主席陳綺華博士、香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠、香港市務學會榮譽主席陳裕光博士、香港銀行學會行政總裁梁嘉麗、香港貿易發展局助理總裁梁國浩、香港中文大學政治與行政系系主任暨商業可持續發展中心主任盧永鴻教授、香港董事學會主席陶榮、香港經濟日報總編輯兼智富雜誌社長曾世明，以及香港科技大學工商管理學院副院長徐岩教授。

歡迎本地及大灣區企業參與



本地企業︰參賽企業必須在香港公司註冊處註冊或其產品商標已在香港註冊，業務包括自創品牌或產品代理（代理商）。

跨區企業︰參賽企業必須持有國內或澳門有效的營業執照，在大灣區有良好企業品牌形象，業務包括自創品牌或產品代理（代理商）。



獎項重要日期



比賽現正接受報名，截止日期為2023年5月15日。詳情可瀏覽官方網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards