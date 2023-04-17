她們與卡地亞的難忘時刻   林青霞、劉嘉玲、何超瓊在香港故宮文化博物館展現「百樣玲瓏」美態 

這一晚，讓女性最感動和耀眼。「百樣玲瓏─卡地亞與女性」特別展覽在4月14日向公衆開放前，率先於4月12日在香港故宮文化博物館舉行預覽，卡地亞其後更設感謝晚宴，邀請惠借藏品的香港傑出女性林青霞、劉嘉玲、何超瓊等盛裝出席，她們完美詮釋了展覽主題，彰顯各自獨有的女性魅力和形象。三位在席上與卡地亞全球總裁兼首席執行官思禮樂(Cyrille Vigneron)、卡地亞形象、風格及傳承總監皮埃爾 • 雷納諾(Pierre Rainero)，以及卡地亞北亞洲區域行政總裁陸慧全(Nigel Luk)交流卡地亞珠寶的匠心創作、精湛工藝及極致美學，並細談卡地亞為她們締造的難忘時刻。

▲ 香港知名女性劉嘉玲、何超瓊、林青霞三人盛裝出席「百樣玲瓏─卡地亞與女性」展覽的預展，展現與眾不同的女性魅力。

▲ 卡地亞形象、風格及傳承總監皮埃爾•雷納諾、劉嘉玲、何超瓊、卡地亞全球總裁兼首席執行官思禮樂、楊紫瓊、卡地亞北亞洲區域行政總裁陸慧全、林青霞及香港故宮文化博物館館長吳志華，率先觀賞「百樣玲瓏─卡地亞與女性」的珍稀展品。

除了她們三人，奧斯卡首位華人影后楊紫瓊、文化企業家鄭志剛及鄭余雅穎伉儷、一眾珍藏家代表，以及與卡地亞結緣的社會名人均現身預覽會，觀賞約300件從19世紀至今的精選珍藏，展品豐富多元，包括冠冕、頸鏈、手鐲、戒指、耳環、胸針等多款配飾。林青霞、劉嘉玲及何超瓊借出私人珍藏予今次展覽，並大方分享珍藏背後不為人知的故事，原來何超瓊與卡地亞識於微時。

▲ 奧斯卡首位華人影后楊紫瓊的藝術風采在展覽上綻放。

▲ 鄭余雅穎及鄭志剛伉儷現身支持表揚女性的文化活動。

何超瓊受卡地亞的文化藝術啟蒙

企業家何超瓊早於十歲便與卡地亞結緣，這個品牌世家也為她帶來文化藝術上的啓蒙。她認爲卡地亞敢於創新，同時傳承傳統工藝的精神，而承載着不同故事的珠寶首飾，都是對文化的解讀，「在珠寶閃爍的光芒背後，是文化傳承及交流的任務。」卡地亞無數經典作品中的Trinity系列，對她來說有著特殊的意義。她是全球首名擁有卡地亞Trinity系列特別限量版的收藏家，該珍藏共有7隻手鐲。在今次展覽中，她借出的珍藏包括泰姬陵祖母綠冠冕，是2012年卡地亞之作，可拆分為胸針，體現了品牌匠心獨運的設計工藝。

▲ 何超瓊與她的泰姬陵祖母綠冠冕。

林青霞將優雅傳承下去

與卡地亞擁有深厚淵源的，還有以寫作展開新人生的林青霞。她人生中的幾個重要時刻原來與卡地亞攸關，「無意中發現我人生中幾個重要和歡慶時刻，佩戴的首飾竟然都是同一個品牌。結婚時佩戴的珍珠頸鏈、60歲生日宴會上戴的一頂1919年花環冠冕。」這頂冠冕也出現於今次展覽中，公眾有幸欣賞得到。

▲ 林青霞頭上的1919年鑽石花環冠冕，曾亮相於她的60歲壽宴之上。

她多年來還收藏了多件蘊含卡地亞獨特美學的珠寶藝術品，為的是希望可以把這份優雅、品味和氣質繼續傳承下去。今天的她，高貴優雅依然，宛如卡地亞珠寶的華貴形象歷久彌新。

劉嘉玲情迷古董珠寶見證世情變遷

結婚是女性人生中的一個重要時刻，劉嘉玲亦然，在跟梁朝偉的不丹世紀婚禮上，她無名指上戴著卡地亞訂製的12卡拉梨型鑽戒。自此，卡地亞珠寶陪伴她走過不少海内外的紅地毯，見證她最美和榮耀的時刻。

▲ 劉嘉玲借出個人珍藏─1906年鑲嵌了珍珠和鑽石的希臘風格冠冕，成為全場矚目展品之一。

她自言對古董珠寶情有獨鍾，「我對古董珠寶著迷的原因，不僅在於它們的恆久之美，而且每一件珠寶背後都有精彩的故事，亦連接古今，見證了世情的變遷。」2018年，她有緣遇上一頂1906年卡地亞專屬訂製級別、鑲嵌了天然珍珠與鑽石的希臘風格迴紋冠冕，一見傾心，從此收歸私藏。今次她借出冠冕作展覽，大家難得一睹這件珍品的懾人氣派。

(特約)