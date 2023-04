【科研突破 - 逆齡No.1】打工一族必備補健良品 ! NAD+提升 50% ! 提防「大腦hang機」

全球經濟充滿變數,人人都希望在風高浪急的當下讓財富增值,為未來建立可靠保障。但香港工作節奏急速,每天OT後更要付出休息和睡眠時間緊貼市場動向,忙碌加上壓力卻在不知不覺間令身體NAD+水平急降,造成免疫力下降、衰老、記憶力衰退、失眠和容易疲倦等「都市毛病」,影響生活和工作表現,可謂得不償失。

提升工作表現首要強健體魄 Keep住內外年輕 助你把握職場每個機會



工作忙碌加上4月忽冷忽熱的天氣,以及三年疫情以來佩戴口罩及長期處於過度衛生環境,最近除下口罩,身體免疫系統有機會一時未能適應一些常見細菌和病毒如流感、副流感、鼻病毒、腺病毒等,街上和交通工具內的咳嗽聲此起彼落,打工仔擔心受感染,更擔心因生病影響工作表現,手停口停。

要減少患病機會,眾所周知關鍵在於提升身體免疫力,而體內NAD+(諾加因子)水平對於免疫系統甚至每個細胞的正常運作就起了至關重要的作用,NAD+有助修復細胞DNA及減低病毒複製力,所以當NAD+水平不足,同時代表着對抗病毒的免疫能力下降或失衡。而研究數據亦指出,當身體曝露於各種環境壓力如上述提到的病毒時,體內NAD+水平急速下降多達80%*!到底NAD+是什麼? 為什麼對健康如此重要?

提升NAD+ 由根本強化身體機能



NAD+近年備受推崇,除了因為它是生物生存的必需元素,更負責人體器官運作及代謝活動,與免疫系統、腦轉數等均息息相關。不過NAD+因為分子較大不能直接被人體吸收,需要靠其他元素輔助。而TRU NIAGEN®樂加欣® NAD+增強劑便加入了全球唯一科研專利成分NIAGEN®,份子細小可直達細胞,實證每粒含300毫克NIAGEN®的TRU NIAGEN®樂加欣®,可讓NAD+水平提升達50%^,99%用家認同有效增強免疫力^^^,告別疲累之餘更可大大激活腦細胞和記憶力,轉數更快加上強健體魄,自然全面提升工作表現,為你在事業衝刺上提供強大支援。

▲ 每粒含300毫克NIAGEN®的TRU NIAGEN®樂加欣®,實證可讓NAD+水平提升50%^。

劃時代科研突破 20項人類臨床試驗 有效提升NAD+



TRU NIAGEN®樂加欣®NAD+增強劑,是由NAD+代謝研究權威、曾發表多篇NAD+學術著作的DR. CHARLES BRENNER取得專利,並由美國生物及科技先驅ChromaDex創製,經多項臨床試驗及安全審查,通過cGMP認可標準及FDA確認通報,符合嚴格標準。產品均於美國加州製造,原裝進口,品質保證,實證有效提升體內NAD+水平。

▲ DR. CHARLES BRENNER NAD+代謝研究權威

TRU NIAGEN®樂加欣® 科研實證 從源頭修復細胞



抗衰老:NIAGEN®有助提升NAD+,為細胞製造能量、同時抵禦自由基透過氧化作用損壞細胞。科研實證NIAGEN®有效將細胞轉換為更年輕狀態! ¹ 在細胞修復中扮演重要角色,助您由内而外逆齡抗衰老。

提升免疫力: 提升NAD+有助修復細胞DNA,減低病毒複製力。

激活腦細胞:透過提升NAD+,NIAGEN®有助保護神經細胞及維護神經訊息傳遞,從而激活腦細胞,增強認知、學習及記憶力² 。

提升身體機能:或有助於穩定血脂、膽固醇³ #;支持腸道細胞功能,幫助細胞恢復更年輕狀態⁴;更可支持骨骼健康⁵ 及肌肉代謝健康⁶。

改善睡眠:NAD+有助調節身體的生理時鐘,調整畫夜生理節奏和睡眠至醍來的規律。穩定的生理時鐘有助於更易入睡和提高睡呡質素⁷。

親身服用5年 毛姐逆齡秘密武器

講到逆齡,不得不提近年擔正多部港產片女主角及重要角色的毛姐(毛舜筠)。毛姐踏入耳順之年,卻能保持逆齡外表,更愈戰愈勇,2018年登上金像獎影后寶座以後,近年接拍多部新世代導演的作品,表現專業,經常一take完成,更同時兼顧在片場指導新演員,並堅持出席每個宣傳及謝票活動,精力毫不輸給年輕人。原來毛姐能時刻保持最佳狀態,背後除了演員的自我要求和自律生活,秘密更是她已服用5年TRU NIAGEN®樂加欣®,助她提升NAD+,在忙碌工作與照顧家庭中依然表現得遊刃有餘!

NIAGEN®表現完勝NMN產品



NAD+相關產品近年大熱,除了主流TRU NIAGEN®外,發現坊間亦有宣傳透過攝取NMN來提升NAD+。毛姐出名要求高,選擇TRU NIAGEN®樂加欣® NAD+增強劑,主要因為NIAGEN®的表現比NMN更出色。產品所含全球唯一科研專利成分NIAGEN®,分子比NMN小,可直接進入細胞,製造NAD+的效能較NMN高。而且NMN經常被詬病欠缺足夠的科研及臨床研究,相反有關NIAGEN®的已發表人類臨床研究已有20項,全球研究合作項目更高達250個,效用更有保證。

屈臣氏獨家行貨 易賞錢App會員專享優惠▴



除了功效,NIAGEN®產品的價格亦比NMN更相宜,每天服用的成本可相差一倍或以上。屈臣氏最近更進行優惠推廣,即日起起至4月27日,易賞錢App會員於全線屈臣氏門市或網店購買「TRU NIAGEN®樂加欣®NAD+增強劑300毫克30粒」或「TRU NIAGEN®樂加欣®BEAUTY 60粒」,即可專享$399/件(原價$499)優惠價格,或享有以下自由配搭優惠:

● 買3件再減$50,每件平均折實價$383

● 買6件再減$300,每件平均折實價$349

● 買12件再減$800,每件平均折實價$333



