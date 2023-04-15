假日親子露營免裝備 副刊版 2023/04/15 分享： 分享： Explorer Hong Kong將在元朗喜喜草原舉行《露營嘉年華2.0》，活動會為每個家庭提供所需露營裝備，場內提供淋浴間、洗手間、泊車位，以及基本急救與消防相關設施。營地亦設有大型滑梯遊戲、兒童 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 「赤の匠」日本餐廳推出全新午市套餐 2023/04/14 「赤の匠」日本餐廳推出全新午市套餐 香港國際機場推出 Luxury Concierge 服務 2023/04/12 香港國際機場推出 Luxury Concierge 服務 大埔超級城遊玩體驗館 2023/04/11 大埔超級城遊玩體驗館 Perrier-Jouet推出120周年珍藏限量版 2023/04/07 Perrier-Jouet推出120周年珍藏限量版 沈月出席OMEGA倫敦Her Time展覽 2023/04/05 沈月出席OMEGA倫敦Her Time展覽 遊戲 元朗 工作坊 露營