Explorer Hong Kong將在元朗喜喜草原舉行《露營嘉年華2.0》，活動會為每個家庭提供所需露營裝備，場內提供淋浴間、洗手間、泊車位，以及基本急救與消防相關設施。營地亦設有大型滑梯遊戲、兒童

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