建行(亞洲)與富衛香港推創新銀保體驗 保單最快即日生效 投保指定儲蓄保險計劃 享保證期滿回報率每年4%

金融科技強調共創與協作，透過金融業界不同持份者合作，推動金融業創新發展。早前，中國建設銀行(亞洲)股份有限公司（下稱建行(亞洲)）就與富衛香港（下稱富衛）宣布透過「開放應用程式介面」（開放API）技術，為銀行客戶提供嶄新、即時和安全的無縫投保體驗，客戶經銀行投保，保單最快可即日生效^，能夠協助客戶更快得到所需保障。

建行(亞洲)是富衛在銀保業務的長期合作夥伴，雙方合作始於2007年，並於2021年5月簽訂未來十年銀保夥伴合作協議，持續加深在金融科技層面上的合作，進一步完善保險銷售服務及客戶體驗，從而擴大香港銀保市場份額。在此之前，雙方已共同推出創新、簡易的網上跨平台投保服務，其中重點的開放API技術，能提高數據準確性及加強保障客戶私隱，有助雙方共同打造創新且高效能的銀保體驗。

▲ 建行(亞洲)是富衛在銀保業務的長期合作夥伴，雙方合作始於2007年。

涵蓋所有保險產品 提供高效銀行服務

為慶祝開放API技術正式擴展到建行(亞洲)分行的所有富衛產品，建行(亞洲)與富衛推出「智優盛儲蓄保險計劃」，該計劃提供保證期滿回報率每年4%#。

建行(亞洲)零售業務總監陳麗明表示：「作為其中一家提供開放銀行（Open Banking）服務的金融機構，我們很高興與多年合作夥伴富衛攜手，為客戶帶來創新銀保體驗。開放API技術能提高數據準確性及加強客戶私隱保障，這次推出開放API技術服務，是我們透過金融科技提升銀行服務的新開始，為未來開發更多的創新及高效能銀行服務，奠下良好的基礎。」

▲ 建行(亞洲)零售業務總監陳麗明表示，這次推出開放API技術服務是建行(亞洲)透過金融科技提升銀行服務的新開始，為未來開發更多的創新及高效能銀行服務奠下良好基礎。

客戶反應正面 推多元化保險方案

作為策略性合作計劃的頭炮，建行(亞洲)與富衛較早前以試行方式透過開放API技術連接雙方系統，在試行階段運作暢順，客戶反應正面，除了可縮短保費到賬時間至實時到賬外，令資料傳送過程更安全。

是次雙方擴大合作範疇，正正配合市場需要。今年中港通關後，建行(亞洲)首季保險業務收入按季增長達一倍，內地客戶的人壽保險申請，增長超過3倍，當中以人壽保單較受歡迎。建行(亞洲) 保險佣金收入已回到2019年疫情前約八成至九成水平。回應市場需要，建行(亞洲)現代銷富衛期間限定*之「智優盛儲蓄保險計劃」，客戶只需一次過繳付保費，即可享8年保障年期，保證期滿回報率每年4%#，規劃未來更輕鬆。

^須受相關保險產品的條款及細則約束。

#保證期滿回報率是以已繳躉繳保費和期滿權益(相等於100%名義金額扣除任何欠款(如有))計算。

*此計劃為限額發售產品，供應期有限，並由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（「富衛」）酌情決定，富衛保留不接受客戶保單申請之權利，並全數退回已繳交之保費及保費徵費而不會支付任何利息。

(特約)