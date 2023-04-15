Klook 電子消費券優惠 一連10日送$500優惠碼 副刊版 2023/04/15 分享： 分享： 新一輪電子消費券將於4月16日起發放，Klook夥拍5大支付平台─AlipayHK、八達通、PayMe、Tap & Go及Wechat Pay HK，更可以使用費券，預訂本地玩食住行及海外體驗，亦可購 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 香港航空全新航綫 首飛北京大興 及新增福岡布吉 2023/04/13 香港航空全新航綫 首飛北京大興 及新增福岡布吉 大阪全新Outlet4月17日開業 首次結合Outlet及商場共251間店舖 2023/04/12 大阪全新Outlet4月17日開業 首次結合Outlet及商場共251間店舖 台北新潮點榕錦時光 文青商店進駐必試冠軍級咖啡 2023/04/11 台北新潮點榕錦時光 文青商店進駐必試冠軍級咖啡 Uber推出全新Uber Travel 整合資料及預約機場接送服務 2023/04/04 Uber推出全新Uber Travel 整合資料及預約機場接送服務 HK Express全新A321neo客機 座椅通道置物櫃更寬闊 2023/04/01 HK Express全新A321neo客機 座椅通道置物櫃更寬闊 酒店 電子消費券 門票 Staycation Klook 旅遊資訊 著數優惠