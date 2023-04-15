帝樂文娜公館╳TEA CHATEAU 全新北歐花漾下午茶 副刊版 2023/04/15 分享： 分享： 適逢春暖花開，大地回春，尖沙咀精品型格酒店帝樂文娜公館，首次與茗茶品牌TEA CHATEAU（官茶坊）合作，於北歐餐廳FINDS推出北歐花漾茶語時光下午茶，是以TEA CHATEAU獨有花茶為主調的美 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 香港感受新西蘭風味 新西蘭航空優惠價飛奥克蘭 2023/04/05 香港感受新西蘭風味 新西蘭航空優惠價飛奥克蘭 萬豪金殿行政總廚 X 品酒師 創意8道菜品酒嘗味之旅 2023/04/03 萬豪金殿行政總廚 X 品酒師 創意8道菜品酒嘗味之旅 AirAsia泰國航綫復航 $728限時優惠飛曼谷、清邁及布吉 2023/04/03 AirAsia泰國航綫復航 $728限時優惠飛曼谷、清邁及布吉 灣景國際推出 花膠燕窩自助晚餐 加入復活節美食 2023/04/01 灣景國際推出 花膠燕窩自助晚餐 加入復活節美食 復活節朱古力禮品 萌爆造型打卡一流 2023/03/27 復活節朱古力禮品 萌爆造型打卡一流 香港 日本 酒店 餐廳 尖沙咀 下午茶 北歐 茶品 漢堡 洛神花