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帝樂文娜公館╳TEA CHATEAU 全新北歐花漾下午茶

副刊版 2023/04/15

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適逢春暖花開，大地回春，尖沙咀精品型格酒店帝樂文娜公館，首次與茗茶品牌TEA CHATEAU（官茶坊）合作，於北歐餐廳FINDS推出北歐花漾茶語時光下午茶，是以TEA CHATEAU獨有花茶為主調的美

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欄名 : 新鮮熱辣

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