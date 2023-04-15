帝樂文娜公館╳TEA CHATEAU 全新北歐花漾下午茶

適逢春暖花開，大地回春，尖沙咀精品型格酒店帝樂文娜公館，首次與茗茶品牌TEA CHATEAU（官茶坊）合作，於北歐餐廳FINDS推出北歐花漾茶語時光下午茶，是以TEA CHATEAU獨有花茶為主調的美

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