新盤貼市推屬銷售策略 發展商先求量再求價 置業家居 2023/04/15 分享： 分享： 啟德地王項目天瀧出擊，為復活節長假期後的新盤戰，正式揭起序幕，再加上大埔白石角University Hill亦緊接登場，到底兩盤銷售反應如何，均成為外界的關注點。 但相信項目無論採招標形式、或使用價單作 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 李偉航 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 啟德區新盤戰 一觸即發 2023/04/01 啟德區新盤戰 一觸即發 樓市逐漸復甦 惟發展商對後市去向仍存保留 2023/03/25 樓市逐漸復甦 惟發展商對後市去向仍存保留 新盤低開奏效 「先量後價」策略料持續 2023/03/18 新盤低開奏效 「先量後價」策略料持續 新盤二手齊回氣轉旺 惟恐加息周期成後市陰霾 2023/03/11 新盤二手齊回氣轉旺 惟恐加息周期成後市陰霾 減釐印及取消口罩令 樓市邁向復常之路 2023/03/04 減釐印及取消口罩令 樓市邁向復常之路 一手市場 天瀧 UNIVERSITY HILL