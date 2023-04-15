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新盤貼市推屬銷售策略 發展商先求量再求價

置業家居 2023/04/15

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啟德地王項目天瀧出擊，為復活節長假期後的新盤戰，正式揭起序幕，再加上大埔白石角University Hill亦緊接登場，到底兩盤銷售反應如何，均成為外界的關注點。

但相信項目無論採招標形式、或使用價單作

...

撰文 : 李偉航

欄名 : 編者的話

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