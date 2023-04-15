啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 置業家居 2023/04/15 分享： 分享： 【開價策略】今年首季樓市表現向好，住宅價、量齊錄升勢，尤其是一手表現更甚為突出，上月一手成交就錄得逾2,030宗，為去年8月錄得2,044宗後，約7個月以來新高，令首季新盤交投量達3,434宗，較去年 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 今日 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 今日 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 今日 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 天瀧全面睇 今日 天瀧全面睇 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 今日 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 你可能感興趣 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 今日 01:00 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 今日 01:00 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 今日 01:00 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 最新專欄文章 更多 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 今日 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 今日 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 天瀧全面睇 今日 天瀧全面睇 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 今日 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 今日 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 啟德海灣 HENLEY PARK