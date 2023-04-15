啟德盤銷情 料成未來樓市風向標

【開價策略】今年首季樓市表現向好，住宅價、量齊錄升勢，尤其是一手表現更甚為突出，上月一手成交就錄得逾2,030宗，為去年8月錄得2,044宗後，約7個月以來新高，令首季新盤交投量達3,434宗，較去年

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