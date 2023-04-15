  • 24°C
香港時間 : 2023415日 (週六) 05:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

提供566伙主打大戶 最細面積351呎起

置業家居 2023/04/15

分享：

分享：

【平面圖分析】天瀧設有7幢高座住宅大廈，以及1幢低座住宅大廈（Harbour Mansion）組成，合共提供566伙，戶型包括1房（連套房）、純3房至4房3套及工作間連廁，實用面積由351至1,942

...

欄名 : 封面故事

相關文章

第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市
今日
第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市
啟德盤銷情 料成未來樓市風向標
今日
啟德盤銷情 料成未來樓市風向標
直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁
今日
直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁
天瀧全面睇
今日
天瀧全面睇
5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大
今日
5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大

你可能感興趣

第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市
今日 01:00
第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市
啟德盤銷情 料成未來樓市風向標
今日 01:00
啟德盤銷情 料成未來樓市風向標
直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁
今日 01:00
直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁

最新專欄文章 更多

第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市
今日
第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市
5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大
今日
5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大
天瀧全面睇
今日
天瀧全面睇
直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁
今日
直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁
啟德盤銷情 料成未來樓市風向標
今日
啟德盤銷情 料成未來樓市風向標
啟德海灣 HENLEY PARK

上一篇文章

啟德盤銷情 料成未來樓市風向標

下一篇文章

直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？