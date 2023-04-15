提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 置業家居 2023/04/15 分享： 分享： 【平面圖分析】天瀧設有7幢高座住宅大廈，以及1幢低座住宅大廈（Harbour Mansion）組成，合共提供566伙，戶型包括1房（連套房）、純3房至4房3套及工作間連廁，實用面積由351至1,942 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 今日 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 今日 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 今日 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 天瀧全面睇 今日 天瀧全面睇 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 今日 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 你可能感興趣 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 今日 01:00 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 今日 01:00 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 今日 01:00 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 最新專欄文章 更多 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 今日 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 今日 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 天瀧全面睇 今日 天瀧全面睇 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 今日 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 今日 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 啟德海灣 HENLEY PARK