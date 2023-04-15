直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 置業家居 2023/04/15 分享： 分享： 發展商於周五（14日）開放兩個示範單位予傳媒參觀，當中連裝修示位以1座28樓A室為藍本搭建，實用面積1,428平方呎，屬4房雙套及工作間連廁間隔，樓底高約3.3米。單位由PTang Studio ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 今日 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 今日 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 今日 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 天瀧全面睇 今日 天瀧全面睇 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 今日 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 你可能感興趣 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 今日 01:00 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 今日 01:00 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 今日 01:00 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 最新專欄文章 更多 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 今日 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 今日 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 天瀧全面睇 今日 天瀧全面睇 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 今日 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 今日 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 豪宅