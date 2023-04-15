七成西南戶 享遼闊維港海景

【景觀】天瀧主打大戶，且位置臨海，故所有住宅大廈均面向海濱長廊，全盤接近七成、坐向西南的單位均可享遼闊維港海景，該批單位多為3房1套至4房雙套大戶。至於向東北單位主要外望承豐

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