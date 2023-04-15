天瀧全面睇 置業家居 2023/04/15 分享： 分享： 七成西南戶 享遼闊維港海景 【景觀】天瀧主打大戶，且位置臨海，故所有住宅大廈均面向海濱長廊，全盤接近七成、坐向西南的單位均可享遼闊維港海景，該批單位多為3房1套至4房雙套大戶。至於向東北單位主要外望承豐 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 今日 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 今日 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 今日 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 今日 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 今日 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 你可能感興趣 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 今日 01:00 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 今日 01:00 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 今日 01:00 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 最新專欄文章 更多 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 今日 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 今日 5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 今日 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 今日 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 今日 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 啟德海灣 HENLEY PARK