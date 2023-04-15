5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大

【同區新盤供應】除天瀧即將登場，現時啟德區尚有5個項目已獲批售樓紙，意味可隨時開售，令該區繼續成為市區新盤主戰場。

目前已獲批的5個啟德新盤，合共提供5,741伙，其中，發展規模最大為嘉華、會德豐地產及

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