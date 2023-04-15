5個項目逾5,700伙列隊登場 啟德海灣規模最大 置業家居 2023/04/15 分享： 分享： 【同區新盤供應】除天瀧即將登場，現時啟德區尚有5個項目已獲批售樓紙，意味可隨時開售，令該區繼續成為市區新盤主戰場。 目前已獲批的5個啟德新盤，合共提供5,741伙，其中，發展規模最大為嘉華、會德豐地產及 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 今日 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 今日 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 今日 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 今日 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 天瀧全面睇 今日 天瀧全面睇 你可能感興趣 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 今日 01:00 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 今日 01:00 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 今日 01:00 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 最新專欄文章 更多 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 今日 第二季新盤掀戰幔 啟德天瀧搶先登場 月內推大單位招標應市 天瀧全面睇 今日 天瀧全面睇 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 今日 直擊示範單位：1座28樓A室1,428平方呎 4房雙套及工作間連廁 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 今日 提供566伙主打大戶 最細面積351呎起 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 今日 啟德盤銷情 料成未來樓市風向標 啟德海灣 HENLEY PARK